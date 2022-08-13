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Украинские войска обстреляли три района Донецка и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли три района Донецка и Старомихайловку - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли три района Донецка и Старомихайловку
Украинские войска за 55 минут обстреляли три района Донецка и Старомихайловку, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, 18 мин калибром 120 мм, сообщает... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:51
2022-08-13T19:51
2022-08-13T19:52
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 55 минут обстреляли три района Донецка и Старомихайловку, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, 18 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Старомихайловка была обстреляна восемью минами в 18.05, 10 мин выпустили в сторону Петровского района Донецка в 18.20. Кировский район Донецка обстреляли пятью снарядами в 18.50, а Ленинский район подвергся обстрелу тремя снарядами в 19.00.
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В мире, Донецк (ДНР), Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
19:51 13.08.2022 (обновлено: 19:52 13.08.2022)
Украинские войска обстреляли три района Донецка и Старомихайловку
В ДНР сообщили, что ВСУ за 55 минут обстреляли три района Донецка и Старомихайловку