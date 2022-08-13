Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли три района Донецка и Старомихайловку - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/obstrely-1809416331.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли три района Донецка и Старомихайловку - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли три района Донецка и Старомихайловку
Украинские войска за 55 минут обстреляли три района Донецка и Старомихайловку, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, 18 мин калибром 120 мм, сообщает... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:51
2022-08-13T19:52
в мире
донецк (днр)
старомихайловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155989/01/1559890183_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_8569e2aac1ac1af73d1ce86f20ffa3ed.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 55 минут обстреляли три района Донецка и Старомихайловку, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, 18 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Старомихайловка была обстреляна восемью минами в 18.05, 10 мин выпустили в сторону Петровского района Донецка в 18.20. Кировский район Донецка обстреляли пятью снарядами в 18.50, а Ленинский район подвергся обстрелу тремя снарядами в 19.00.
https://ria.ru/20220813/gaubitsy-1809409070.html
донецк (днр)
старомихайловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155989/01/1559890183_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_fc61b344506cae2125e5ffc636850a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), старомихайловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецк (ДНР), Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
19:51 13.08.2022 (обновлено: 19:52 13.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли три района Донецка и Старомихайловку

В ДНР сообщили, что ВСУ за 55 минут обстреляли три района Донецка и Старомихайловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Старомихайловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Старомихайловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Старомихайловке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 55 минут обстреляли три района Донецка и Старомихайловку, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, 18 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Старомихайловка была обстреляна восемью минами в 18.05, 10 мин выпустили в сторону Петровского района Донецка в 18.20. Кировский район Донецка обстреляли пятью снарядами в 18.50, а Ленинский район подвергся обстрелу тремя снарядами в 19.00.
Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 19:14Специальная военная операция на Украине
Словакия передала Украине первые четыре самоходные гаубицы Zuzana 2
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)СтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала