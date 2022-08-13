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Украинские войска за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:37
2022-08-13T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот пятидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, размещенном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что огонь "велся по районам девяти населенных пунктов республики".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
19:37 13.08.2022 (обновлено: 19:45 13.08.2022)
 
Украинские войска за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР

Народная милиция: ВСУ за последние сутки выпустили 250 снарядов по населенным пунктам ДНР

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкМагазин в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Магазин в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Магазин в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот пятидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Отмечается, что огонь "велся по районам девяти населенных пунктов республики".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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