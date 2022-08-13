https://ria.ru/20220813/obstrely-1809414615.html
Украинские войска за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:37
2022-08-13T19:37
2022-08-13T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806883822_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_99d386246e5309ce47869cb13cec4ec6.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот пятидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, размещенном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что огонь "велся по районам девяти населенных пунктов республики".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806883822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_636d059cb93c2c91b4aaf0c6c294070a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
19:37 13.08.2022 (обновлено: 19:45 13.08.2022)
Украинские войска за сутки выпустили более 250 снарядов по ДНР
Народная милиция: ВСУ за последние сутки выпустили 250 снарядов по населенным пунктам ДНР