23:03 13.08.2022 (обновлено: 01:30 14.08.2022)
Обстрел Энергодара был тщательно спланирован, заявили запорожские власти
Представитель Запорожской администрации Рогов: обстрел Энергодара был хорошо спланирован
Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Обстрел Энергодара был тщательно спланирован киевской властью, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в субботу опять обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется.
"Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован режимом Зеленского. Об этом свидетельствует тот факт, что за несколько часов до открытия огня в сети стали распространяться сообщения о том, что армия России скоро сама себя обстреляет", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Запорожская АЭС расположена рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Станция с марта находится под охраной российских военных. В российском МИД подчеркивали оправданность ее взятия под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных материалов.
Украинские формирования уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар из систем "Ураган", осколки и части ракеты упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока. Два блока после обстрелов работают не на полную мощность.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что 11 августа один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Он допустил, что из-за обстрелов со стороны украинских войск станцию законсервируют.