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Обстрел Энергодара был тщательно спланирован, заявили запорожские власти - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/obstrel-1809435340.html
Обстрел Энергодара был тщательно спланирован, заявили запорожские власти
Обстрел Энергодара был тщательно спланирован, заявили запорожские власти - РИА Новости, 14.08.2022
Обстрел Энергодара был тщательно спланирован, заявили запорожские власти
Обстрел Энергодара был тщательно спланирован киевской властью, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-13T23:03
2022-08-14T01:30
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
россия
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Обстрел Энергодара был тщательно спланирован киевской властью, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в субботу опять обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется.Запорожская АЭС расположена рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Станция с марта находится под охраной российских военных. В российском МИД подчеркивали оправданность ее взятия под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных материалов.Украинские формирования уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар из систем "Ураган", осколки и части ракеты упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока. Два блока после обстрелов работают не на полную мощность.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что 11 августа один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Он допустил, что из-за обстрелов со стороны украинских войск станцию законсервируют.
https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809423628.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, энергодар, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Энергодар, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
23:03 13.08.2022 (обновлено: 01:30 14.08.2022)
 
Обстрел Энергодара был тщательно спланирован, заявили запорожские власти

Представитель Запорожской администрации Рогов: обстрел Энергодара был хорошо спланирован

Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Обстрел Энергодара был тщательно спланирован киевской властью, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в субботу опять обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется.
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"Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован режимом Зеленского. Об этом свидетельствует тот факт, что за несколько часов до открытия огня в сети стали распространяться сообщения о том, что армия России скоро сама себя обстреляет", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Запорожская АЭС расположена рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Станция с марта находится под охраной российских военных. В российском МИД подчеркивали оправданность ее взятия под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных материалов.
Украинские формирования уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар из систем "Ураган", осколки и части ракеты упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока. Два блока после обстрелов работают не на полную мощность.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что 11 августа один из снарядов после украинского обстрела упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС. Он допустил, что из-за обстрелов со стороны украинских войск станцию законсервируют.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
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