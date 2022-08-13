20:37 13.08.2022 (обновлено: 20:38 13.08.2022)
В Горловке после обстрела обесточены школа и детский сад
Минугля ДНР: в Горловке после обстрела украинскими войсками обесточены школа и детский сад
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время обстрела Горловки
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время обстрела Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Школа и детский сад оказались обесточены в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает минугля ДНР.
"В 18.08 в результате очередного артобстрела Горловки обесточены... одна школа, один детский сад, 2153 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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