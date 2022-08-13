https://ria.ru/20220813/obstrel-1809393449.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 24 снаряда, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:22
2022-08-13T17:22
2022-08-13T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 24 снаряда, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.20 - н.п. Отрадовка – н.п. Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 15.40 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 16.20 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 16.35 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрел поселка Зайцево (южное): в 15.10 по нему выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220813/zaes-1809389773.html
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донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Ясиноватая
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую