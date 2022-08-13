https://ria.ru/20220813/obstrel-1809391808.html

Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС

Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T17:15

2022-08-13T17:15

2022-08-13T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

запорожская область

энергодар

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809393089_0:19:3150:1791_1920x0_80_0_0_58f99ef81cfc38c207e9e79575303092.jpg

ЭНЕРГОДАР, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.Он дополнил, что характер полученных повреждений уточняется."Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован украинским командованием. Об этом свидетельствует тот факт, что за час до открытия огня в сети стали распространяться сообщения о подготовке ВС России огневой провокации в данном районе", — добавил собеседник агентства.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

украина

запорожская область

энергодар

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, энергодар, владимир путин, россия, херсонская область , вооруженные силы рф