17:15 13.08.2022 (обновлено: 17:40 13.08.2022)
Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС
Власти Энергодара: украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.
"Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара! Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов", — сказал представитель местных властей.
Он дополнил, что характер полученных повреждений уточняется.
"Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован украинским командованием. Об этом свидетельствует тот факт, что за час до открытия огня в сети стали распространяться сообщения о подготовке ВС России огневой провокации в данном районе", — добавил собеседник агентства.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.