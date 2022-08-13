Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/obstrel-1809391808.html
Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС
Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:15
2022-08-13T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
энергодар
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809393089_0:19:3150:1791_1920x0_80_0_0_58f99ef81cfc38c207e9e79575303092.jpg
ЭНЕРГОДАР, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.Он дополнил, что характер полученных повреждений уточняется."Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован украинским командованием. Об этом свидетельствует тот факт, что за час до открытия огня в сети стали распространяться сообщения о подготовке ВС России огневой провокации в данном районе", — добавил собеседник агентства.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
украина
запорожская область
энергодар
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809393089_0:0:2473:1854_1920x0_80_0_0_9565829c91b80577d7d9db430f2b17d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, энергодар, владимир путин, россия, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Энергодар, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
17:15 13.08.2022 (обновлено: 17:40 13.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Запорожскую ТЭС

Власти Энергодара: украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС

© AFP 2022 / Sergey BobokУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / Sergey Bobok
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 13 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.

"Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара! Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов", — сказал представитель местных властей.

Он дополнил, что характер полученных повреждений уточняется.
"Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован украинским командованием. Об этом свидетельствует тот факт, что за час до открытия огня в сети стали распространяться сообщения о подготовке ВС России огневой провокации в данном районе", — добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 18:38Специальная военная операция на Украине
"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЭнергодарВладимир ПутинРоссияХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала