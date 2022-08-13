https://ria.ru/20220813/obstrel-1809386744.html

При обстреле Макеевки погибла пожилая женщина

При обстреле Макеевки погибла пожилая женщина - РИА Новости, 13.08.2022

При обстреле Макеевки погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, еще одна ранена в Петровском районе Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:33

2022-08-13T16:33

2022-08-13T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, еще одна ранена в Петровском районе Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, по улице Пархоменко погибла мирная жительница 1938 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Также сообщается об одной пострадавшей в Петровском районе Донецка. По улице Мамаева Кургана при обстреле ранена женщина 1948 года рождения.Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о многократных обстрелах Донецка и Макеевки, в том числе с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220813/obstrel-1809384564.html

https://ria.ru/20220813/dnr-1809367897.html

макеевка

донецк (днр)

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецк (днр), петровский район