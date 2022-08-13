https://ria.ru/20220813/obstrel-1809386744.html
При обстреле Макеевки погибла пожилая женщина
При обстреле Макеевки погибла пожилая женщина - РИА Новости, 13.08.2022
При обстреле Макеевки погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, еще одна ранена в Петровском районе Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:33
2022-08-13T16:33
2022-08-13T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, еще одна ранена в Петровском районе Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, по улице Пархоменко погибла мирная жительница 1938 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Также сообщается об одной пострадавшей в Петровском районе Донецка. По улице Мамаева Кургана при обстреле ранена женщина 1948 года рождения.Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о многократных обстрелах Донецка и Макеевки, в том числе с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220813/obstrel-1809384564.html
https://ria.ru/20220813/dnr-1809367897.html
макеевка
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецк (днр), петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк (ДНР), Петровский район
16:33 13.08.2022 (обновлено: 16:39 13.08.2022)
При обстреле Макеевки погибла пожилая женщина
В ДНР заявили, что при обстреле Макеевки погибла женщина, еще одна ранена в Донецке