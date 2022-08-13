Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
В ДНР сообщили, что украинские войска за час трижды обстреляли Донецк и Макеевку
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за час трижды обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также три раза ударили по Донецку, выпустив 36 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 15.20 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Обстрелы Донецка были зафиксированы в 14.40, 14.45 и 15.40. Под удар попали Киевский, Кировский и Петровский районы города. Всего по столице республики украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.