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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/obstrel-1809384564.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска за час трижды обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также три раза ударили по Донецку, выпустив 36 снарядов... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:10
2022-08-13T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за час трижды обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также три раза ударили по Донецку, выпустив 36 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 15.20 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Обстрелы Донецка были зафиксированы в 14.40, 14.45 и 15.40. Под удар попали Киевский, Кировский и Петровский районы города. Всего по столице республики украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809370834.html
макеевка
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины
16:10 13.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

В ДНР сообщили, что украинские войска за час трижды обстреляли Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Последствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за час трижды обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также три раза ударили по Донецку, выпустив 36 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 15.20 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Обстрелы Донецка были зафиксированы в 14.40, 14.45 и 15.40. Под удар попали Киевский, Кировский и Петровский районы города. Всего по столице республики украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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