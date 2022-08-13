https://ria.ru/20220813/obstrel-1809384564.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска за час трижды обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также три раза ударили по Донецку, выпустив 36 снарядов... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:10

2022-08-13T16:10

2022-08-13T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за час трижды обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, также три раза ударили по Донецку, выпустив 36 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.50 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 15.20 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Обстрелы Донецка были зафиксированы в 14.40, 14.45 и 15.40. Под удар попали Киевский, Кировский и Петровский районы города. Всего по столице республики украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809370834.html

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украина

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины