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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/obstrel-1809374160.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T14:58
2022-08-13T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
нато
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.30 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 13.30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220812/rakety-1809308935.html
https://ria.ru/20220812/aes-1809128589.html
донецк (днр)
горловка
украина
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, донецк (днр), горловка, украина, нато, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина, НАТО, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:58 13.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке и Донецку 19 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.30 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 13.30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаУкраинаНАТОДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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