Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке и Донецку 19 снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 12.30 - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 13.30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.