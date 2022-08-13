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Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк
Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк
Украинские войска в 0.10 (совпадает с мск) субботы обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T03:39
2022-08-13T03:39
2022-08-13T03:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска в 0.10 (совпадает с мск) субботы обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР)
Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк
Украинские войска после полуночи выпустили шесть 152-миллиметровых снарядов по Донецку