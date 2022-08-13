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Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк
Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк
Украинские войска в 0.10 (совпадает с мск) субботы обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T03:39
2022-08-13T03:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска в 0.10 (совпадает с мск) субботы обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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в мире, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР)
03:39 13.08.2022
 
Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк

Украинские войска после полуночи выпустили шесть 152-миллиметровых снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска в 0.10 (совпадает с мск) субботы обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.10 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-ны): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)
 
 
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