https://ria.ru/20220813/obstrel-1809320922.html

Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк

Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска после полуночи обстреляли Донецк

Украинские войска в 0.10 (совпадает с мск) субботы обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T03:39

2022-08-13T03:39

2022-08-13T03:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска в 0.10 (совпадает с мск) субботы обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

донецк (днр)

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, донецк (днр)