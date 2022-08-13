https://ria.ru/20220813/nato-1809430639.html

Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.08.2022

Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает France Presse со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T22:12

2022-08-13T22:12

2022-08-13T22:47

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ПАРИЖ, 13 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 2 августа проголосовало за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО: 209 депутатов высказались за, 46 — против. Голосование в парламенте прошло после того, как в июле французский сенат ратифицировал документ.Ранее 23 страны, включая США, из 30 членов НАТО одобрили заявки Стокгольма и Хельсинки.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем, 29 июня, Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО.Москва не раз обращала внимание, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение военного блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии стал бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220811/nato-1808760280.html

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

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Наталья Макарова

в мире, финляндия, швеция, нато, франция, эммануэль макрон, россия, владимир путин, турция