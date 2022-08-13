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Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.08.2022
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Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.08.2022
Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает France Presse со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T22:12
2022-08-13T22:47
в мире
финляндия
швеция
нато
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 13 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 2 августа проголосовало за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО: 209 депутатов высказались за, 46 — против. Голосование в парламенте прошло после того, как в июле французский сенат ратифицировал документ.Ранее 23 страны, включая США, из 30 членов НАТО одобрили заявки Стокгольма и Хельсинки.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем, 29 июня, Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО.Москва не раз обращала внимание, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение военного блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии стал бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.
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в мире, финляндия, швеция, нато, франция, эммануэль макрон, россия, владимир путин, турция
В мире, Финляндия, Швеция, НАТО, Франция, Эммануэль Макрон, Россия, Владимир Путин, Турция
22:12 13.08.2022 (обновлено: 22:47 13.08.2022)
 
Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы по соседству с ними и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность", — приводит агентство заявление властей.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 2 августа проголосовало за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО: 209 депутатов высказались за, 46 — против. Голосование в парламенте прошло после того, как в июле французский сенат ратифицировал документ.
Ранее 23 страны, включая США, из 30 членов НАТО одобрили заявки Стокгольма и Хельсинки.
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Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем, 29 июня, Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО.
Москва не раз обращала внимание, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение военного блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.
Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии стал бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.
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