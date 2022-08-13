22:12 13.08.2022 (обновлено: 22:47 13.08.2022)
Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Франции Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 13 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы по соседству с ними и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность", — приводит агентство заявление властей.
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 2 августа проголосовало за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО: 209 депутатов высказались за, 46 — против. Голосование в парламенте прошло после того, как в июле французский сенат ратифицировал документ.
Ранее 23 страны, включая США, из 30 членов НАТО одобрили заявки Стокгольма и Хельсинки.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем, 29 июня, Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО.
Москва не раз обращала внимание, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение военного блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.
Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии стал бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.