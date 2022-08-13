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Напавшего на Рушди взяли под стражу без права на залог - РИА Новости, 13.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220813/napavshiy-1809407767.html
Напавшего на Рушди взяли под стражу без права на залог
Напавшего на Рушди взяли под стражу без права на залог - РИА Новости, 13.08.2022
Напавшего на Рушди взяли под стражу без права на залог
Хади Матар, напавший в пятницу в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, взят под стражу без права на залог, сообщил прокурор округа Чатокуа... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:06
2022-08-13T19:06
культура
в мире
нью-йорк (город)
иран
нью-джерси
салман рушди
новости культуры
культура
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НЬЮ-ЙОРК, 13 авг – РИА Новости. Хади Матар, напавший в пятницу в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, взят под стражу без права на залог, сообщил прокурор округа Чатокуа Джейсон Шмидт.Он указал, что Матару официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени.Вчера вечером господина Матара оформили, господин Матар был заключен под стражу… без права внесения залога", - сказал Шмидт, слова которого приводит местный портал chautauquatoday.com.В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом - в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Нападавший был задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, предварительная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
https://ria.ru/20220812/rushdi-1809287929.html
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в мире, нью-йорк (город), иран, нью-джерси, салман рушди, новости культуры, культура, сша
Культура, В мире, Нью-Йорк (город), Иран, Нью-Джерси, Салман Рушди, Новости культуры, Культура, США
19:06 13.08.2022
 
Напавшего на Рушди взяли под стражу без права на залог

Прокурор: Хади Матар, напавший на писателя Рушди взят под стражу без права на залог

© AP Photo / Joshua GoodmanНападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке
Нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Joshua Goodman
Нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 13 авг – РИА Новости. Хади Матар, напавший в пятницу в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, взят под стражу без права на залог, сообщил прокурор округа Чатокуа Джейсон Шмидт.
Он указал, что Матару официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени.
Вчера вечером господина Матара оформили, господин Матар был заключен под стражу… без права внесения залога", - сказал Шмидт, слова которого приводит местный портал chautauquatoday.com.
В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом - в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Нападавший был задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.
Нападение на Салмана Рушди в институте Чатокуа в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
12 августа, 20:47Культура
Очевидцы рассказали, что Рушди получил несколько ранений
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, предварительная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 20:29Культура
Губернатор штата поручила полиции расследовать нападение на Рушди
 
КультураВ миреНью-Йорк (город)ИранНью-ДжерсиСалман РушдиНовости культурыКультураСША
 
 
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