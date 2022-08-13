https://ria.ru/20220813/napavshiy-1809407767.html

Напавшего на Рушди взяли под стражу без права на залог

Напавшего на Рушди взяли под стражу без права на залог - РИА Новости, 13.08.2022

Напавшего на Рушди взяли под стражу без права на залог

Хади Матар, напавший в пятницу в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, взят под стражу без права на залог, сообщил прокурор округа Чатокуа... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T19:06

2022-08-13T19:06

2022-08-13T19:06

культура

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НЬЮ-ЙОРК, 13 авг – РИА Новости. Хади Матар, напавший в пятницу в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди, взят под стражу без права на залог, сообщил прокурор округа Чатокуа Джейсон Шмидт.Он указал, что Матару официально предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени.Вчера вечером господина Матара оформили, господин Матар был заключен под стражу… без права внесения залога", - сказал Шмидт, слова которого приводит местный портал chautauquatoday.com.В пятницу на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом - в шею и живот. Агент писателя сообщал, что Рушди находится на искусственной вентиляции легких, у него повреждена печень, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Нападавший был задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как сообщил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, предварительная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

https://ria.ru/20220812/rushdi-1809287929.html

https://ria.ru/20220812/napadenie-1809285741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), иран, нью-джерси, салман рушди, новости культуры, культура, сша