СМИ: писатель Рушди после нападения может потерять глаз
NYT: писатель Рушди после нападения в США находится на ИВЛ и может остаться без глаза
© AP Photo / Joshua GoodmanНападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке
© AP Photo / Joshua Goodman
НЬЮ-ЙОРК, 13 авг - РИА Новости. Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение, находится на искусственной вентиляции легких, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза, сообщает газета New York Times со ссылкой на агента писателя.
На Рушди напали в пятницу в штате Нью-Йорк перед его выступлением на сцене института. Подозреваемый был задержан. В полиции сообщили, что писатель находится в операционной, он получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот.
"Агент Рушди, Эндрю Уайли, прислал обновленную информацию о его состоянии незадолго до 19.00 в пятницу (суббота 2.00 мск), заявив, что Рушди находится на ИВЛ и не может говорить", - сообщает газета.
"Салман, скорее всего, потеряет один глаз; нервы в его руке были перерезаны; а по его печени нанесли удар ножом, и она повреждена", - цитирует газета заявление агента.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.