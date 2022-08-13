https://ria.ru/20220813/napadenie-1809319035.html

СМИ: писатель Рушди после нападения может потерять глаз

СМИ: писатель Рушди после нападения может потерять глаз - РИА Новости, 13.08.2022

СМИ: писатель Рушди после нападения может потерять глаз

Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение, находится на искусственной вентиляции легких, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T02:42

2022-08-13T02:42

2022-08-13T02:42

в мире

нью-йорк (город)

иран

салман рушди

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НЬЮ-ЙОРК, 13 авг - РИА Новости. Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение, находится на искусственной вентиляции легких, он не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза, сообщает газета New York Times со ссылкой на агента писателя.На Рушди напали в пятницу в штате Нью-Йорк перед его выступлением на сцене института. Подозреваемый был задержан. В полиции сообщили, что писатель находится в операционной, он получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот."Салман, скорее всего, потеряет один глаз; нервы в его руке были перерезаны; а по его печени нанесли удар ножом, и она повреждена", - цитирует газета заявление агента.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

https://ria.ru/20220812/napadenie-1809291321.html

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Алексей Калабанов

в мире, нью-йорк (город), иран, салман рушди