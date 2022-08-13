https://ria.ru/20220813/naomi-1809428170.html

"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска

"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска - РИА Новости, 13.08.2022

"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска

Наоми Сузи – принцесса африканского племени Габона. 15 лет назад она приехала в Россию. Закончив медицинский институт в Москве, стала эндокринологом. Сейчас она принимает пациентов в клинике Красноярска.

2022-08-13T21:38

2022-08-13T21:38

2022-08-13T21:38

видео

красноярск

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В Сибирь Наоми приехала вместе с сыном Наумом. Кроме медицины она увлечена модельным бизнесом. Африканская принцесса – участница многих конкурсов красоты и рекламное лицо магазинов одежды Красноярска.

красноярск

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2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска Наоми Сузи – принцесса африканского племени Габона. 15 лет назад она приехала в Россию. Закончив медицинский институт в Москве, стала эндокринологом. Сейчас она принимает пациентов в клинике Красноярска. В Сибирь Наоми приехала вместе с сыном Наумом. Кроме медицины она увлечена модельным бизнесом. Африканская принцесса – участница многих конкурсов красоты и рекламное лицо магазинов одежды Красноярска. 2022-08-13T21:38 true PT3M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, красноярск, видео