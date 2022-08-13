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"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска - РИА Новости, 13.08.2022
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"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска
"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска - РИА Новости, 13.08.2022
"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска
Наоми Сузи – принцесса африканского племени Габона. 15 лет назад она приехала в Россию. Закончив медицинский институт в Москве, стала эндокринологом. Сейчас она принимает пациентов в клинике Красноярска.
2022-08-13T21:38
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видео
красноярск
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В Сибирь Наоми приехала вместе с сыном Наумом. Кроме медицины она увлечена модельным бизнесом. Африканская принцесса – участница многих конкурсов красоты и рекламное лицо магазинов одежды Красноярска.
красноярск
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"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска
Наоми Сузи – принцесса африканского племени Габона. 15 лет назад она приехала в Россию. Закончив медицинский институт в Москве, стала эндокринологом. Сейчас она принимает пациентов в клинике Красноярска. В Сибирь Наоми приехала вместе с сыном Наумом. Кроме медицины она увлечена модельным бизнесом. Африканская принцесса – участница многих конкурсов красоты и рекламное лицо магазинов одежды Красноярска.
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видео, красноярск, видео
Видео, Красноярск
"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска
Наоми Сузи – принцесса африканского племени Габона. 15 лет назад она приехала в Россию. Закончив медицинский институт в Москве, стала эндокринологом. Сейчас она принимает пациентов в клинике Красноярска.
2022-08-13T21:38
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21:38 13.08.2022
 

"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска

Читать ria.ru в
Наоми Сузи – принцесса африканского племени Габона. 15 лет назад она приехала в Россию. Закончив медицинский институт в Москве, стала эндокринологом. Сейчас она принимает пациентов в клинике Красноярска.
В Сибирь Наоми приехала вместе с сыном Наумом. Кроме медицины она увлечена модельным бизнесом. Африканская принцесса – участница многих конкурсов красоты и рекламное лицо магазинов одежды Красноярска.
 
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