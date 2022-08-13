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"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска
"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска - РИА Новости, 13.08.2022
"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска
Наоми Сузи – принцесса африканского племени Габона. 15 лет назад она приехала в Россию. Закончив медицинский институт в Москве, стала эндокринологом. Сейчас она принимает пациентов в клинике Красноярска.
2022-08-13T21:38
2022-08-13T21:38
2022-08-13T21:38
видео
красноярск
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В Сибирь Наоми приехала вместе с сыном Наумом. Кроме медицины она увлечена модельным бизнесом. Африканская принцесса – участница многих конкурсов красоты и рекламное лицо магазинов одежды Красноярска.
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска
Наоми Сузи – принцесса африканского племени Габона. 15 лет назад она приехала в Россию. Закончив медицинский институт в Москве, стала эндокринологом. Сейчас она принимает пациентов в клинике Красноярска. В Сибирь Наоми приехала вместе с сыном Наумом. Кроме медицины она увлечена модельным бизнесом. Африканская принцесса – участница многих конкурсов красоты и рекламное лицо магазинов одежды Красноярска.
2022-08-13T21:38
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PT3M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, красноярск, видео
"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска
Наоми Сузи – принцесса африканского племени Габона. 15 лет назад она приехала в Россию. Закончив медицинский институт в Москве, стала эндокринологом. Сейчас она принимает пациентов в клинике Красноярска.
2022-08-13T21:38
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PT3M13S
"Русский язык я люблю": африканская принцесса лечит жителей Красноярска
Наоми Сузи – принцесса африканского племени Габона. 15 лет назад она приехала в Россию. Закончив медицинский институт в Москве, стала эндокринологом. Сейчас она принимает пациентов в клинике Красноярска.
В Сибирь Наоми приехала вместе с сыном Наумом. Кроме медицины она увлечена модельным бизнесом. Африканская принцесса – участница многих конкурсов красоты и рекламное лицо магазинов одежды Красноярска.