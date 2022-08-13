https://ria.ru/20220813/moskva-1809358087.html
Патрулирование водных акваторий Москвы усилили из-за жаркой погоды
Патрулирование водных акваторий Москвы усилили из-за жаркой погоды - РИА Новости, 13.08.2022
Патрулирование водных акваторий Москвы усилили из-за жаркой погоды
Столичные спасатели непрерывно патрулируют водные акватории столицы из-за сильной жары, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:32
2022-08-13T12:32
2022-08-13T12:32
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Столичные спасатели непрерывно патрулируют водные акватории столицы из-за сильной жары, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."По прогнозам синоптиков, в выходные дни и на следующей неделе в городе будет сохраняться жаркая погода, ожидается до 33 градусов тепла. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих возле водоемов, поэтому спасатели проводят постоянное патрулирование водных акваторий для оперативного выявления и предотвращения происшествий", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах."Ежедневно в жаркую погоду на дежурство выходят 113 спасателей, они патрулируют зоны ответственности на современных катерах и пешим порядком, беседуют с отдыхающими, напоминая им правила безопасности во время пребывания у воды. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды", - рассказал Бирюков.По его словам, для мониторинга обстановки на водоемах используются беспилотные летательные аппараты. Их применение позволяет предупреждать опасные ситуации и оперативно оказывать помощь пострадавшим.Глава Комплекса городского хозяйства еще раз призвал москвичей неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.
https://ria.ru/20220813/zhara-1809320097.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, петр бирюков
Общество, Москва, Петр Бирюков
Патрулирование водных акваторий Москвы усилили из-за жаркой погоды
Заммэра Москвы Бирюков: патрулирование водных акваторий усилили из-за жаркой погоды
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Столичные спасатели непрерывно патрулируют водные акватории столицы из-за сильной жары, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, в выходные дни и на следующей неделе в городе будет сохраняться жаркая погода, ожидается до 33 градусов тепла. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих возле водоемов, поэтому спасатели проводят постоянное патрулирование водных акваторий для оперативного выявления и предотвращения происшествий", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
"Ежедневно в жаркую погоду на дежурство выходят 113 спасателей, они патрулируют зоны ответственности на современных катерах и пешим порядком, беседуют с отдыхающими, напоминая им правила безопасности во время пребывания у воды. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды", - рассказал Бирюков.
По его словам, для мониторинга обстановки на водоемах используются беспилотные летательные аппараты. Их применение позволяет предупреждать опасные ситуации и оперативно оказывать помощь пострадавшим.
Глава Комплекса городского хозяйства еще раз призвал москвичей неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.