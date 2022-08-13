Рейтинг@Mail.ru
Патрулирование водных акваторий Москвы усилили из-за жаркой погоды - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/moskva-1809358087.html
Патрулирование водных акваторий Москвы усилили из-за жаркой погоды
Патрулирование водных акваторий Москвы усилили из-за жаркой погоды - РИА Новости, 13.08.2022
Патрулирование водных акваторий Москвы усилили из-за жаркой погоды
Столичные спасатели непрерывно патрулируют водные акватории столицы из-за сильной жары, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:32
2022-08-13T12:32
общество
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149538/56/1495385692_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_3388ad6e1904e7e7c2025cb47bd7fee0.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Столичные спасатели непрерывно патрулируют водные акватории столицы из-за сильной жары, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."По прогнозам синоптиков, в выходные дни и на следующей неделе в городе будет сохраняться жаркая погода, ожидается до 33 градусов тепла. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих возле водоемов, поэтому спасатели проводят постоянное патрулирование водных акваторий для оперативного выявления и предотвращения происшествий", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах."Ежедневно в жаркую погоду на дежурство выходят 113 спасателей, они патрулируют зоны ответственности на современных катерах и пешим порядком, беседуют с отдыхающими, напоминая им правила безопасности во время пребывания у воды. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды", - рассказал Бирюков.По его словам, для мониторинга обстановки на водоемах используются беспилотные летательные аппараты. Их применение позволяет предупреждать опасные ситуации и оперативно оказывать помощь пострадавшим.Глава Комплекса городского хозяйства еще раз призвал москвичей неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.
https://ria.ru/20220813/zhara-1809320097.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149538/56/1495385692_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_16bfd7da3e787ab5385b5d8300f0b51f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков
Общество, Москва, Петр Бирюков
12:32 13.08.2022
 
Патрулирование водных акваторий Москвы усилили из-за жаркой погоды

Заммэра Москвы Бирюков: патрулирование водных акваторий усилили из-за жаркой погоды

© РИА Новости / Руслан КривобокТабличка "Купаться запрещено"
Табличка Купаться запрещено - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Табличка "Купаться запрещено". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Столичные спасатели непрерывно патрулируют водные акватории столицы из-за сильной жары, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, в выходные дни и на следующей неделе в городе будет сохраняться жаркая погода, ожидается до 33 градусов тепла. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих возле водоемов, поэтому спасатели проводят постоянное патрулирование водных акваторий для оперативного выявления и предотвращения происшествий", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
"Ежедневно в жаркую погоду на дежурство выходят 113 спасателей, они патрулируют зоны ответственности на современных катерах и пешим порядком, беседуют с отдыхающими, напоминая им правила безопасности во время пребывания у воды. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды", - рассказал Бирюков.
По его словам, для мониторинга обстановки на водоемах используются беспилотные летательные аппараты. Их применение позволяет предупреждать опасные ситуации и оперативно оказывать помощь пострадавшим.
Глава Комплекса городского хозяйства еще раз призвал москвичей неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.
Отдыхающая на пляже в городе Адлере Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 03:04
Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России
 
ОбществоМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала