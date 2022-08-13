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Тюменская область направит более 12,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости, 13.08.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220813/moor-1809358704.html
Тюменская область направит более 12,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Тюменская область направит более 12,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости, 13.08.2022
Тюменская область направит более 12,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Тюменская область использует различные инструменты для поддержки бизнеса в регионе, их объем превышает 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:38
2022-08-13T12:38
тюменская область
экономика
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Тюменская область использует различные инструменты для поддержки бизнеса в регионе, их объем превышает 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Моор.Несмотря на сложности, в том числе бюджетные, регион из года в год увеличивает объем средств, направленных на поддержку экономики, подчеркнул губернатор."Ежегодный объем поддержки в виде налоговых льгот и прямых денежных субсидий превышает 12,5 миллиарда рублей. Около 11 миллиардов это налоги, льготы по налогам, по большому счету, это деньги, которые мы оставляем инвесторам, и порядка 1,8 млрд рублей — средства, которые мы направляем по самым разным инструментам", — сообщил Моор в ходе пресс-конференции.Основные и востребованные из инструментов поддержки — компенсация затрат по лизингу и выплата 5% от объемов заказанного у тюменских предприятий и оплаченного оборудования, последней активно пользуются в первую очередь нефтегазодобывающие компании из ХМАО-Югры. Губернатор назвал ее нефтесервисным кешбэком."Ты заказываешь оборудование в Тюменской области — пять процентов тебе возвращается. Мы понимаем, какой объем заказов можем получить, какой эффект в части рабочих мест и налоговых платежей мы можем получить, и понимаем, что, возвращая пять процентов, мы получаем хороший социально-экономический эффект для нашего региона", — отметил Моор.Губернатор добавил, что 5-процентный возврат распространяется на участников Нефтегазового кластера, которые зарегистрированы в Тюменской области и создают здесь производства.
https://ria.ru/20220805/investitsii-1807545597.html
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экономика, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Александр Моор
12:38 13.08.2022
 
Тюменская область направит более 12,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Тюменский губернатор Моор: на поддержку бизнеса направят более 12,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛист с денежными купюрами
Лист с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Тюменская область использует различные инструменты для поддержки бизнеса в регионе, их объем превышает 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Моор.
Несмотря на сложности, в том числе бюджетные, регион из года в год увеличивает объем средств, направленных на поддержку экономики, подчеркнул губернатор.
"Ежегодный объем поддержки в виде налоговых льгот и прямых денежных субсидий превышает 12,5 миллиарда рублей. Около 11 миллиардов это налоги, льготы по налогам, по большому счету, это деньги, которые мы оставляем инвесторам, и порядка 1,8 млрд рублей — средства, которые мы направляем по самым разным инструментам", — сообщил Моор в ходе пресс-конференции.
Основные и востребованные из инструментов поддержки — компенсация затрат по лизингу и выплата 5% от объемов заказанного у тюменских предприятий и оплаченного оборудования, последней активно пользуются в первую очередь нефтегазодобывающие компании из ХМАО-Югры. Губернатор назвал ее нефтесервисным кешбэком.
"Ты заказываешь оборудование в Тюменской области — пять процентов тебе возвращается. Мы понимаем, какой объем заказов можем получить, какой эффект в части рабочих мест и налоговых платежей мы можем получить, и понимаем, что, возвращая пять процентов, мы получаем хороший социально-экономический эффект для нашего региона", — отметил Моор.
Губернатор добавил, что 5-процентный возврат распространяется на участников Нефтегазового кластера, которые зарегистрированы в Тюменской области и создают здесь производства.
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