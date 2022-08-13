https://ria.ru/20220813/moor-1809358704.html
Тюменская область направит более 12,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Тюменская область направит более 12,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости, 13.08.2022
Тюменская область направит более 12,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Тюменская область использует различные инструменты для поддержки бизнеса в регионе, их объем превышает 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:38
2022-08-13T12:38
2022-08-13T12:38
тюменская область
экономика
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26bf861928238d425377c6f3b3dfdcbf.jpg
ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Тюменская область использует различные инструменты для поддержки бизнеса в регионе, их объем превышает 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Моор.Несмотря на сложности, в том числе бюджетные, регион из года в год увеличивает объем средств, направленных на поддержку экономики, подчеркнул губернатор."Ежегодный объем поддержки в виде налоговых льгот и прямых денежных субсидий превышает 12,5 миллиарда рублей. Около 11 миллиардов это налоги, льготы по налогам, по большому счету, это деньги, которые мы оставляем инвесторам, и порядка 1,8 млрд рублей — средства, которые мы направляем по самым разным инструментам", — сообщил Моор в ходе пресс-конференции.Основные и востребованные из инструментов поддержки — компенсация затрат по лизингу и выплата 5% от объемов заказанного у тюменских предприятий и оплаченного оборудования, последней активно пользуются в первую очередь нефтегазодобывающие компании из ХМАО-Югры. Губернатор назвал ее нефтесервисным кешбэком."Ты заказываешь оборудование в Тюменской области — пять процентов тебе возвращается. Мы понимаем, какой объем заказов можем получить, какой эффект в части рабочих мест и налоговых платежей мы можем получить, и понимаем, что, возвращая пять процентов, мы получаем хороший социально-экономический эффект для нашего региона", — отметил Моор.Губернатор добавил, что 5-процентный возврат распространяется на участников Нефтегазового кластера, которые зарегистрированы в Тюменской области и создают здесь производства.
https://ria.ru/20220805/investitsii-1807545597.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744731868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7490d4e45bf2b03dc92c0e56d98f2f47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Александр Моор
Тюменская область направит более 12,5 миллиарда рублей на поддержку бизнеса
Тюменский губернатор Моор: на поддержку бизнеса направят более 12,5 миллиарда рублей
ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Тюменская область использует различные инструменты для поддержки бизнеса в регионе, их объем превышает 12,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона Александр Моор.
Несмотря на сложности, в том числе бюджетные, регион из года в год увеличивает объем средств, направленных на поддержку экономики, подчеркнул губернатор.
"Ежегодный объем поддержки в виде налоговых льгот и прямых денежных субсидий превышает 12,5 миллиарда рублей. Около 11 миллиардов это налоги, льготы по налогам, по большому счету, это деньги, которые мы оставляем инвесторам, и порядка 1,8 млрд рублей — средства, которые мы направляем по самым разным инструментам", — сообщил Моор в ходе пресс-конференции.
Основные и востребованные из инструментов поддержки — компенсация затрат по лизингу и выплата 5% от объемов заказанного у тюменских предприятий и оплаченного оборудования, последней активно пользуются в первую очередь нефтегазодобывающие компании из ХМАО-Югры. Губернатор назвал ее нефтесервисным кешбэком.
"Ты заказываешь оборудование в Тюменской области
— пять процентов тебе возвращается. Мы понимаем, какой объем заказов можем получить, какой эффект в части рабочих мест и налоговых платежей мы можем получить, и понимаем, что, возвращая пять процентов, мы получаем хороший социально-экономический эффект для нашего региона", — отметил Моор.
Губернатор добавил, что 5-процентный возврат распространяется на участников Нефтегазового кластера, которые зарегистрированы в Тюменской области и создают здесь производства.