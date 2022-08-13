https://ria.ru/20220813/moldaviya-1809360595.html

Мэр румынского города Яссы хочет передать газ Молдавии

Мэр румынского города Яссы хочет передать газ Молдавии - РИА Новости, 13.08.2022

Мэр румынского города Яссы хочет передать газ Молдавии

Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ обратился к правительству Румынии за разрешением для передачи запасов газа Молдавии в условиях энергетического кризиса. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:55

2022-08-13T12:55

2022-08-13T12:55

молдавия

яссы

румыния

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ обратился к правительству Румынии за разрешением для передачи запасов газа Молдавии в условиях энергетического кризиса."Мы понимаем проблемы, с которыми Молдавия столкнется следующей зимой. Учитывая, что муниципалитет Яссы уже закупил необходимое топливо, я обращаюсь к правительству Румынии с просьбой доставить в Молдавию запасы природного газа, который использовался бы для отопления нашего города", - говорится в заявлении Кирикэ в соцсетях.По его словам, мэрия Ясс заключила договор на закупку 140 000 тонн энергетического угля, необходимого для работы централизованной системы горячего водоснабжения и теплоэнергоснабжения в зимний сезон 2022-2023 гг. Поэтому запасами газа можно поделиться с соседней Молдавией.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику, тем более, что Кишинев попросил отсрочку в августе.

https://ria.ru/20220811/elektroenergiya-1808925862.html

https://ria.ru/20220630/moldaviya-1799366398.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, яссы, румыния, молдовагаз, газпром, в мире