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Мэр румынского города Яссы хочет передать газ Молдавии - РИА Новости, 13.08.2022
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Мэр румынского города Яссы хочет передать газ Молдавии
Мэр румынского города Яссы хочет передать газ Молдавии - РИА Новости, 13.08.2022
Мэр румынского города Яссы хочет передать газ Молдавии
Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ обратился к правительству Румынии за разрешением для передачи запасов газа Молдавии в условиях энергетического кризиса. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:55
2022-08-13T12:55
молдавия
яссы
румыния
молдовагаз
газпром
в мире
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ обратился к правительству Румынии за разрешением для передачи запасов газа Молдавии в условиях энергетического кризиса."Мы понимаем проблемы, с которыми Молдавия столкнется следующей зимой. Учитывая, что муниципалитет Яссы уже закупил необходимое топливо, я обращаюсь к правительству Румынии с просьбой доставить в Молдавию запасы природного газа, который использовался бы для отопления нашего города", - говорится в заявлении Кирикэ в соцсетях.По его словам, мэрия Ясс заключила договор на закупку 140 000 тонн энергетического угля, необходимого для работы централизованной системы горячего водоснабжения и теплоэнергоснабжения в зимний сезон 2022-2023 гг. Поэтому запасами газа можно поделиться с соседней Молдавией.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику, тем более, что Кишинев попросил отсрочку в августе.
https://ria.ru/20220811/elektroenergiya-1808925862.html
https://ria.ru/20220630/moldaviya-1799366398.html
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молдавия, яссы, румыния, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Яссы, Румыния, Молдовагаз, Газпром, В мире
12:55 13.08.2022
 
Мэр румынского города Яссы хочет передать газ Молдавии

Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ хочет передать запасы газа Молдавии

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ обратился к правительству Румынии за разрешением для передачи запасов газа Молдавии в условиях энергетического кризиса.
"Мы понимаем проблемы, с которыми Молдавия столкнется следующей зимой. Учитывая, что муниципалитет Яссы уже закупил необходимое топливо, я обращаюсь к правительству Румынии с просьбой доставить в Молдавию запасы природного газа, который использовался бы для отопления нашего города", - говорится в заявлении Кирикэ в соцсетях.
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Молдавия и Румыния подписали договор об обмене электроэнергией
По его словам, мэрия Ясс заключила договор на закупку 140 000 тонн энергетического угля, необходимого для работы централизованной системы горячего водоснабжения и теплоэнергоснабжения в зимний сезон 2022-2023 гг. Поэтому запасами газа можно поделиться с соседней Молдавией.
Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику, тем более, что Кишинев попросил отсрочку в августе.
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