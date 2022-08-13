https://ria.ru/20220813/mina-1809359097.html

В Донецке ранена женщина при срабатывании мины "Лепесток"

В Донецке ранена женщина при срабатывании мины "Лепесток" - РИА Новости, 13.08.2022

В Донецке ранена женщина при срабатывании мины "Лепесток"

Мирная жительница ранена в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:42

2022-08-13T12:42

2022-08-13T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР."По улице Изотова в Куйбышевском районе города на сброшенную украинскими военными преступниками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток" наступила женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html

https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика