https://ria.ru/20220813/mina-1809359097.html
В Донецке ранена женщина при срабатывании мины "Лепесток"
В Донецке ранена женщина при срабатывании мины "Лепесток" - РИА Новости, 13.08.2022
В Донецке ранена женщина при срабатывании мины "Лепесток"
Мирная жительница ранена в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:42
2022-08-13T12:42
2022-08-13T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР."По улице Изотова в Куйбышевском районе города на сброшенную украинскими военными преступниками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток" наступила женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html
https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В Донецке ранена женщина при срабатывании мины "Лепесток"
ДНР: в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина при срабатывании мины "Лепесток"