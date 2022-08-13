https://ria.ru/20220813/melitopol-1809385687.html

ПВО отразила украинский обстрел Мелитополя

ПВО отразила украинский обстрел Мелитополя - РИА Новости, 13.08.2022

ПВО отразила украинский обстрел Мелитополя

Обстрел Мелитополя в Запорожской области несколькими ракетами со стороны украинских войск днем в субботу был отражен ПВО, сообщил представитель администрации... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:20

2022-08-13T16:20

2022-08-13T16:20

специальная военная операция на украине

мелитополь

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Обстрел Мелитополя в Запорожской области несколькими ракетами со стороны украинских войск днем в субботу был отражен ПВО, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов."Несколько ракет было запущено сейчас по Мелитополю, слава богу, ПВО все их сбила", - сказал Рогов в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220812/ukraina-1809237472.html

мелитополь

украина

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Варвара Скокшина

мелитополь, в мире, украина