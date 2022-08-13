https://ria.ru/20220813/melitopol-1809385687.html
ПВО отразила украинский обстрел Мелитополя
ПВО отразила украинский обстрел Мелитополя - РИА Новости, 13.08.2022
ПВО отразила украинский обстрел Мелитополя
Обстрел Мелитополя в Запорожской области несколькими ракетами со стороны украинских войск днем в субботу был отражен ПВО, сообщил представитель администрации... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:20
2022-08-13T16:20
2022-08-13T16:20
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Обстрел Мелитополя в Запорожской области несколькими ракетами со стороны украинских войск днем в субботу был отражен ПВО, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов."Несколько ракет было запущено сейчас по Мелитополю, слава богу, ПВО все их сбила", - сказал Рогов в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220812/ukraina-1809237472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Украина
ПВО отразила украинский обстрел Мелитополя
ПВО сбила несколько ракет, запущенных украинскими войсками по Мелитополю