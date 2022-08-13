https://ria.ru/20220813/meksika-1809436880.html

На север Мексики направят нацгвардию из-за беспорядков

На север Мексики направят нацгвардию из-за беспорядков - РИА Новости, 13.08.2022

На север Мексики направят нацгвардию из-за беспорядков

Федеральные власти Мексики направят дополнительные силы Национальной гвардии и генеральной прокуратуры в штат Нижняя Калифорния на границе с США, где боевики... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T23:19

2022-08-13T23:19

2022-08-13T23:19

в мире

мексика

нижняя калифорния (мексика)

тихуана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769908745_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_c26cfe5fdbbe5a59b050b0dca6871251.jpg

МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Федеральные власти Мексики направят дополнительные силы Национальной гвардии и генеральной прокуратуры в штат Нижняя Калифорния на границе с США, где боевики картеля "Новое поколение Халиско" начали беспорядки из-за ареста их подельников."Федеральное правительство развертывает силы для обеспечения общественной безопасности в городах на севере Мексики ... По согласованию с Национальной гвардией и Генеральной прокуратурой на всех улицах и в микрорайонах образования (Тихуаны - ред.) было усилено присутствие и патрулирование сил государственной безопасности для предотвращения нарушения порядка в штате", - говорится в сообщении министерства безопасности и защиты граждан Мексики по итогам заседания национального кабинета безопасности.Силовые структуры с пятницы зафиксировали в Нижней Калифорнии 24 преступления, включающие поджоги личного и общественного транспорта и перекрытие дорог. В ходе беспорядков властям удалось задержать 17 человек, провоцировавших насилие и участвующих в нем, один человек получил ранения.На фоне совещаний силовых структур у губернатора Нижней Калифорнии в социальных сетях распространяется сообщение картеля "Новое поколение Халиско", который объявил в Тихуане комендантский час до понедельника, не рекомендует жителям покидать дома и заверяет, что продолжит уличное насилие до глубокой ночи с воскресенья на понедельник. Заявленная цель насилия - освободить задержанных членов картеля.Беспорядки с поджогами машин, автобусов и мелких сетевых магазинов начались в пригородах Гвадалахары в ночь на среду после армейской спецоперации против лидеров "Нового поколения Халиско". На следующий день они распространились на штат Гуанахуато, а в пятницу начались в городах Нижней Калифорнии - Тихуане, Мехикали, Росарито, Энсенаде и Текате. По информации министерства обороны, лидеров картеля среди задержанных на этой неделе не было - двум боссам, встречу которых накрыл спецназ, удалось скрыться."Новое поколение картеля Халиско" - вооруженная организация, контролирующая региональный рынок и транспортировку наркотиков в штатах Халиско, Наярит и Колима. Они конкурируют с группировкой из Синалоа за влияние на других территориях и делят с ними лидерство по числу нарколабораторий. Управление по борьбе с наркотиками США предлагает 10 миллионов долларов в качестве награды за помощь в поимке лидера организации Немесио Осегеры Сервантеса.В 2019 году задержание Овидио Гусмана, сына осужденного наркобарона Хоакина Лоэры, привело к ожесточенным уличным боям в городе Кулиакан, штат Синалоа. Боевики картеля после семичасового противостояния вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана.

https://ria.ru/20220812/meksika-1809050307.html

https://ria.ru/20220807/ubiytsa-1807904121.html

мексика

нижняя калифорния (мексика)

тихуана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мексика, нижняя калифорния (мексика), тихуана