На север Мексики направят нацгвардию из-за беспорядков
Власти Мексики развертывают нацгвардию на севере страны из-за беспорядков
© AP Photo / Rebecca BlackwellПолицейский грузовик в Мексике
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Полицейский грузовик в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Федеральные власти Мексики направят дополнительные силы Национальной гвардии и генеральной прокуратуры в штат Нижняя Калифорния на границе с США, где боевики картеля "Новое поколение Халиско" начали беспорядки из-за ареста их подельников.
"Федеральное правительство развертывает силы для обеспечения общественной безопасности в городах на севере Мексики ... По согласованию с Национальной гвардией и Генеральной прокуратурой на всех улицах и в микрорайонах образования (Тихуаны - ред.) было усилено присутствие и патрулирование сил государственной безопасности для предотвращения нарушения порядка в штате", - говорится в сообщении министерства безопасности и защиты граждан Мексики по итогам заседания национального кабинета безопасности.
Силовые структуры с пятницы зафиксировали в Нижней Калифорнии 24 преступления, включающие поджоги личного и общественного транспорта и перекрытие дорог. В ходе беспорядков властям удалось задержать 17 человек, провоцировавших насилие и участвующих в нем, один человек получил ранения.
На фоне совещаний силовых структур у губернатора Нижней Калифорнии в социальных сетях распространяется сообщение картеля "Новое поколение Халиско", который объявил в Тихуане комендантский час до понедельника, не рекомендует жителям покидать дома и заверяет, что продолжит уличное насилие до глубокой ночи с воскресенья на понедельник. Заявленная цель насилия - освободить задержанных членов картеля.
12 августа, 07:45СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции
Беспорядки с поджогами машин, автобусов и мелких сетевых магазинов начались в пригородах Гвадалахары в ночь на среду после армейской спецоперации против лидеров "Нового поколения Халиско". На следующий день они распространились на штат Гуанахуато, а в пятницу начались в городах Нижней Калифорнии - Тихуане, Мехикали, Росарито, Энсенаде и Текате. По информации министерства обороны, лидеров картеля среди задержанных на этой неделе не было - двум боссам, встречу которых накрыл спецназ, удалось скрыться.
"Новое поколение картеля Халиско" - вооруженная организация, контролирующая региональный рынок и транспортировку наркотиков в штатах Халиско, Наярит и Колима. Они конкурируют с группировкой из Синалоа за влияние на других территориях и делят с ними лидерство по числу нарколабораторий. Управление по борьбе с наркотиками США предлагает 10 миллионов долларов в качестве награды за помощь в поимке лидера организации Немесио Осегеры Сервантеса.
В 2019 году задержание Овидио Гусмана, сына осужденного наркобарона Хоакина Лоэры, привело к ожесточенным уличным боям в городе Кулиакан, штат Синалоа. Боевики картеля после семичасового противостояния вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана.