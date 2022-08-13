https://ria.ru/20220813/meari-1809370353.html

К Токио приблизился тайфун "Меари"

К Токио приблизился тайфун "Меари" - РИА Новости, 13.08.2022

К Токио приблизился тайфун "Меари"

Тайфун "Меари", которому в Японии присвоен порядковый номер 8, вплотную приблизился к Токио, он несет с собой шквалистый ветер и ливень. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T14:26

2022-08-13T14:26

2022-08-13T14:53

в мире

токио

япония

тихий океан

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ТОКИО, 13 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Тайфун "Меари", которому в Японии присвоен порядковый номер 8, вплотную приблизился к Токио, он несет с собой шквалистый ветер и ливень.Тайфун "Меари", до этого бушевавший над Тихим океаном, несколько часов назад обрушился на побережье острова Хонсю в районе префектуры Сидзука и движется на северо-восток к Токио.Некоторые кафе и рестораны предпочли не рисковать и сократили время работы. Из-за тайфуна был отменен в последний день проведения крупнейший в Японии рок-фестиваль Rock in Japan Fes. 2022. Кроме того, отменено движение паромов в префектуре Канагава, Тиба, Ибараки. В префектуре Тиба, где как раз должен был проходить рок-фестиваль, синоптики зафиксировали смерч.Авиакомпании к этому часу также отменили более 200 авиарейсов."Меари", что по-корейски означает "эхо", возник к югу от Японии в пятницу. Давление в центре тайфуна составляет 998 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 20 метров в секунду при порывах до 30 метров.Как ожидается, к утру воскресенья тайфун будет над северо-восточным побережьем и уйдет на северо-восток в Тихий океан.

https://ria.ru/20220813/tayfun-1809322152.html

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тихий океан

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Тайфун "Меари" накрыл Токио Тайфун "Меари" вплотную приблизился к Токио, город накрыли ливни с сильным ветром. В стране отменено более 200 авиарейсов. 2022-08-13T14:26 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, токио, япония, тихий океан