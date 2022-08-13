https://ria.ru/20220813/meari-1809370353.html
К Токио приблизился тайфун "Меари"
К Токио приблизился тайфун "Меари" - РИА Новости, 13.08.2022
К Токио приблизился тайфун "Меари"
Тайфун "Меари", которому в Японии присвоен порядковый номер 8, вплотную приблизился к Токио, он несет с собой шквалистый ветер и ливень. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T14:26
2022-08-13T14:26
2022-08-13T14:53
в мире
токио
япония
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ТОКИО, 13 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Тайфун "Меари", которому в Японии присвоен порядковый номер 8, вплотную приблизился к Токио, он несет с собой шквалистый ветер и ливень.Тайфун "Меари", до этого бушевавший над Тихим океаном, несколько часов назад обрушился на побережье острова Хонсю в районе префектуры Сидзука и движется на северо-восток к Токио.Некоторые кафе и рестораны предпочли не рисковать и сократили время работы. Из-за тайфуна был отменен в последний день проведения крупнейший в Японии рок-фестиваль Rock in Japan Fes. 2022. Кроме того, отменено движение паромов в префектуре Канагава, Тиба, Ибараки. В префектуре Тиба, где как раз должен был проходить рок-фестиваль, синоптики зафиксировали смерч.Авиакомпании к этому часу также отменили более 200 авиарейсов."Меари", что по-корейски означает "эхо", возник к югу от Японии в пятницу. Давление в центре тайфуна составляет 998 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 20 метров в секунду при порывах до 30 метров.Как ожидается, к утру воскресенья тайфун будет над северо-восточным побережьем и уйдет на северо-восток в Тихий океан.
https://ria.ru/20220813/tayfun-1809322152.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809373345_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8937990be42e20e3206ca3a36a6256e1.jpg
Тайфун "Меари" накрыл Токио
Тайфун "Меари" вплотную приблизился к Токио, город накрыли ливни с сильным ветром. В стране отменено более 200 авиарейсов.
2022-08-13T14:26
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио, япония, тихий океан
В мире, Токио, Япония, Тихий океан
14:26 13.08.2022 (обновлено: 14:53 13.08.2022)
К Токио приблизился тайфун "Меари"
К Токио приблизился тайфун "Меари", отменены более двухсот авиарейсов
ТОКИО, 13 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Тайфун "Меари", которому в Японии присвоен порядковый номер 8, вплотную приблизился к Токио, он несет с собой шквалистый ветер и ливень.
Тайфун "Меари", до этого бушевавший над Тихим океаном
, несколько часов назад обрушился на побережье острова Хонсю
в районе префектуры Сидзука и движется на северо-восток к Токио
.
Некоторые кафе и рестораны предпочли не рисковать и сократили время работы. Из-за тайфуна был отменен в последний день проведения крупнейший в Японии
рок-фестиваль Rock in Japan Fes. 2022. Кроме того, отменено движение паромов в префектуре Канагава
, Тиба
, Ибараки
. В префектуре Тиба, где как раз должен был проходить рок-фестиваль, синоптики зафиксировали смерч.
Авиакомпании к этому часу также отменили более 200 авиарейсов.
"Меари", что по-корейски означает "эхо", возник к югу от Японии в пятницу. Давление в центре тайфуна составляет 998 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 20 метров в секунду при порывах до 30 метров.
Как ожидается, к утру воскресенья тайфун будет над северо-восточным побережьем и уйдет на северо-восток в Тихий океан.