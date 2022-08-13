https://ria.ru/20220813/levshi-1808843458.html

Международный день левшей

Международный день левшей - РИА Новости, 13.08.2022

Международный день левшей

Международный день левшей (International Left-Handers Day) ежегодно отмечается в мире 13 августа. Он проводится с 1992 года по инициативе Британского клуба... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T01:23

2022-08-13T01:23

2022-08-13T01:23

справки

международный день левшей

в мире

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Международный день левшей (International Left-Handers Day) ежегодно отмечается в мире 13 августа. Он проводится с 1992 года по инициативе Британского клуба левшей (Left-Handers Club). Массовое движение левшей началось в 1980 году с митингов в США в защиту уволенного полицейского Франклина Уинборна. Как левша, он носил кобуру слева, тогда как, согласно уставу, должен был носить ее справа. Следом прошла кампания в поддержку левши Роберта Грина. Работая на почте, Грин сортировал конверты левой рукой, а начальник потребовал, чтобы подчиненный выполнял свою работу правой. Обиженный сотрудник был вынужден обратиться в суд.День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; обратить внимание дизайнеров, производителей и продавцов на необходимость учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости. Левши составляют от 3% до 10% человечества. Участники британского клуба левшей считают, что для полного взаимопонимания леворуких их родственникам и друзьям необходимо хотя бы один день в году делать все левой рукой. Для этих целей подходит именно день левшей – 13 августа. Можно обозначить "зоны левшей" (Lefty Zone), в которых все нужно делать только левой рукой: есть, пить, рисовать, чистить овощи, резать хлеб и заниматься прочими повседневными вещами. Члены клуба также предлагают поиграть в волейбол, выполняя подачу левой рукой, и устроить мастер-класс игры на гитаре с натянутыми в другом порядке струнами. Существует много теорий и предположений о причинах леворукости. Недавно британские ученые выяснили, что склонность к использованию левой или правой руки обусловлено генами. Те же специалисты обнаружили, что у левшей оба полушария головного мозга лучше связаны между собой и взаимодействуют более согласовано, чем у правшей.Если человек одинаково владеет правой и левой рукой, он считается амбидекстром, а если обе руки использовать сложно, то амбисинистром. Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. Многие родители переучивали детей, пытаясь предупредить те возможные трудности, которые ожидают ребенка в дальнейшем. Однако теперь ученые доказали, что леворукость – это не просто преимущественное владение левой рукой, но и отражение определенной межполушарной асимметрии мозга. Переучивание ребенка может нанести большой вред его здоровью, привести к декстрастрессу – невротическому состоянию при насильственном приучении использовать правую руку.В раннем дошкольном возрасте родители и воспитатели не всегда обращают специальное внимание на то, какая рука у ребенка ведущая, тем более что направление рук достаточно отчетливо устанавливается только к 3-5 годам.Проверить, левша человек или правша, можно в домашних условиях, выполнив несколько простых тестов. Во-первых, нужно переплести пальцы рук: палец ведущей руки располагается сверху. Во-вторых, нужно поаплодировать: ведущая рука также будет сверху. Нужно определить, какая нога опорная, та и будет ведущей. Самый простой способ определить ведущий глаз – это подмигивание (подмигивает неведущий глаз) и прицеливание (целятся ведущим глазом). Чем больше среди ведущих органов левосторонних, тем больше вероятность, что человек является левшой.Ученые считают, что левши чаще добиваются успехов в творческой и академической сфере, чем правши, благодаря их умению с детства приспосабливаться к "праворукой" окружающей среде.По мнению экспертов, левши имеют глубокий творческий потенциал и обладают пространственным мышлением. Школьники-правши более целеустремленные и работоспособные, а левши и люди, которые хорошо владеют обеими руками – амбидекстры, – способны к нетривиальным решениям задач.Проведенные исследования показали, что выпускники высших учебных заведений, у которых более развита левая рука, зарабатывают на 13-21% (в зависимости от продолжительности обучения) больше, чем их одноклассники-правши. Однако, как отмечают ученые, эта тенденция проявляется только в отношении мужчин – леворукие и праворукие женщины демонстрируют одинаковые результаты. Также исследователи подсчитали, что левши чаще, чем правши, становятся высококлассными специалистами (53% против 38%). Однако есть группа левшей, у которых могут возникать различные проблемы, которые могут приводить к трудностям в обучении. У левшей нередко отмечается сниженная работоспособность, и не потому, что они ленивы, а потому что это такая организация мозга.Знаменитые левши – политики и военные: Цезарь, Наполеон, Александр Македонский, Уинстон Черчилль, королева Виктория, Фидель Кастро. Среди американских президентов – Джеральд Форд, Билл Клинтон, Джордж Буш-старший, Барак Обама. Левшами были художники Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Огюст Роден, Пабло Пикассо, Питер Пауль Рубенс; писатели Ганс Христиан Андерсен, Франц Кафка, Льюис Кэрролл, музыканты Николо Паганини, Вольфганг Амадей Моцарт, Роберт Шуман, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, актер Чарли Чаплин, ученые Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Иван Павлов и многие другие.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день левшей, в мире