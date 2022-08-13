https://ria.ru/20220813/leopard-1809381854.html

Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Луна

Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Луна - РИА Новости, 13.08.2022

Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Луна

Самка редчайшего дальневосточного леопарда, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, получила имя Луна, сообщает учреждение. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:02

2022-08-13T16:02

2022-08-13T16:02

памела андерсон

стивен сигал

николай дроздов

приморский край

великий новгород

россия

согаз

ано дальневосточные леопарды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358153_0:182:1000:745_1920x0_80_0_0_3f2add45e382ae1e4442611cbfe2b690.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Самка редчайшего дальневосточного леопарда, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, получила имя Луна, сообщает учреждение."Самка дальневосточного леопарда под номером Leo 167F стала подопечной страховой группы "Согаз" и получила имя Лу‌на… В рамках конкурса множество жителей России предложили десятки идей по поводу имени для хищницы из приморской тайги... сотрудники АНО "Дальневосточные леопарды" выбрали одно – Лу‌на, с ударением на первом слоге", - говорится в сообщении.Маргарита Сенюк из Великого Новгорода, предложившая это имя, награждена памятными призами.Луне около трех лет, она обитает в центральной части национального парка. "На снимках с фотоловушек она выглядит здоровой, сильной и грациозной. Ученым известна ее мать - самка под номером Leo 88F. Очевидно, что для здоровой жизни на особо охраняемой природной территории этим кошкам хватает ресурсов", - уточняют в нацпарке.​"Хранители" леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20220808/spasenie-1807920407.html

https://ria.ru/20220707/leopard-1800833123.html

приморский край

великий новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

памела андерсон, стивен сигал, николай дроздов, приморский край, великий новгород, россия, согаз, ано дальневосточные леопарды, общество