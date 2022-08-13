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Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Луна - РИА Новости, 13.08.2022
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Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Луна
Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Луна - РИА Новости, 13.08.2022
Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Луна
Самка редчайшего дальневосточного леопарда, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, получила имя Луна, сообщает учреждение. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:02
2022-08-13T16:02
памела андерсон
стивен сигал
николай дроздов
приморский край
великий новгород
россия
согаз
ано дальневосточные леопарды
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Самка редчайшего дальневосточного леопарда, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, получила имя Луна, сообщает учреждение."Самка дальневосточного леопарда под номером Leo 167F стала подопечной страховой группы "Согаз" и получила имя Лу‌на… В рамках конкурса множество жителей России предложили десятки идей по поводу имени для хищницы из приморской тайги... сотрудники АНО "Дальневосточные леопарды" выбрали одно – Лу‌на, с ударением на первом слоге", - говорится в сообщении.Маргарита Сенюк из Великого Новгорода, предложившая это имя, награждена памятными призами.Луне около трех лет, она обитает в центральной части национального парка. "На снимках с фотоловушек она выглядит здоровой, сильной и грациозной. Ученым известна ее мать - самка под номером Leo 88F. Очевидно, что для здоровой жизни на особо охраняемой природной территории этим кошкам хватает ресурсов", - уточняют в нацпарке.​"Хранители" леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
https://ria.ru/20220808/spasenie-1807920407.html
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памела андерсон, стивен сигал, николай дроздов, приморский край, великий новгород, россия, согаз, ано дальневосточные леопарды, общество
Памела Андерсон, Стивен Сигал, Николай Дроздов, Приморский край, Великий Новгород, Россия, Согаз, АНО Дальневосточные леопарды, Общество
16:02 13.08.2022
 
Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Луна

В нацпарке "Земля леопарда" в Приморье самке леопарда под номером Leo 167F дали имя Луна

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда" Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Самка редчайшего дальневосточного леопарда, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, получила имя Луна, сообщает учреждение.
"Самка дальневосточного леопарда под номером Leo 167F стала подопечной страховой группы "Согаз" и получила имя Лу‌на… В рамках конкурса множество жителей России предложили десятки идей по поводу имени для хищницы из приморской тайги... сотрудники АНО "Дальневосточные леопарды" выбрали одно – Лу‌на, с ударением на первом слоге", - говорится в сообщении.
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Маргарита Сенюк из Великого Новгорода, предложившая это имя, награждена памятными призами.
Луне около трех лет, она обитает в центральной части национального парка. "На снимках с фотоловушек она выглядит здоровой, сильной и грациозной. Ученым известна ее мать - самка под номером Leo 88F. Очевидно, что для здоровой жизни на особо охраняемой природной территории этим кошкам хватает ресурсов", - уточняют в нацпарке.​
"Хранители" леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
Кадр фотоловушки в национальном парке Земля леопарда с леопардом по имени Полтавский
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Памела АндерсонСтивен СигалНиколай ДроздовПриморский крайВеликий НовгородРоссияСогазАНО Дальневосточные леопардыОбщество
 
 
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