Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Луна
В нацпарке "Земля леопарда" в Приморье самке леопарда под номером Leo 167F дали имя Луна
Дальневосточный леопард. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Самка редчайшего дальневосточного леопарда, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, получила имя Луна, сообщает учреждение.
"Самка дальневосточного леопарда под номером Leo 167F стала подопечной страховой группы "Согаз" и получила имя Луна… В рамках конкурса множество жителей России предложили десятки идей по поводу имени для хищницы из приморской тайги... сотрудники АНО "Дальневосточные леопарды" выбрали одно – Луна, с ударением на первом слоге", - говорится в сообщении.
Маргарита Сенюк из Великого Новгорода, предложившая это имя, награждена памятными призами.
Луне около трех лет, она обитает в центральной части национального парка. "На снимках с фотоловушек она выглядит здоровой, сильной и грациозной. Ученым известна ее мать - самка под номером Leo 88F. Очевидно, что для здоровой жизни на особо охраняемой природной территории этим кошкам хватает ресурсов", - уточняют в нацпарке.
"Хранители" леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.