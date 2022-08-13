https://ria.ru/20220813/kurenie-1809315410.html

Россиян предупредили о "подвохе" со штрафами за курение

Россиян предупредили о "подвохе" со штрафами за курение - РИА Новости, 13.08.2022

Россиян предупредили о "подвохе" со штрафами за курение

Запрещенных для курения мест много, среди них и те, о которых многие не подозревали – например, подъезд, территория рядом с ним и даже балкон собственной... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T02:17

2022-08-13T02:17

2022-08-13T02:17

общество

курение

россия

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Запрещенных для курения мест много, среди них и те, о которых многие не подозревали – например, подъезд, территория рядом с ним и даже балкон собственной квартиры. Оштрафовать нарушителей могут, если окружающие вовремя уведомят полицию. Об этом рассказал агентству “Прайм” юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Российское законодательство (ч. 1 ст. 12 Закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ) предусматривает наказание за курение табака в межквартирных лестничных площадках, лестницах, чердаках и в иных помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг. Запрет касается транспорта, в том числе, поездов дальнего следования, судов, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров. Нельзя курить в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг и торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах. Кроме того, на улице запрещено курить на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, метро.По словам Безделина, за курение в неположенном месте нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Любой гражданин, в соответствии с правом на благоприятную окружающую среду обитания (ст. 42 Конституции РФ, ст. 8 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии), может обратиться в полицию для привлечения курильщика к ответственности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kurenie-1594207597.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, курение, россия