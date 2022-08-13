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Россиян предупредили о "подвохе" со штрафами за курение - РИА Новости, 13.08.2022
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Россиян предупредили о "подвохе" со штрафами за курение
Россиян предупредили о "подвохе" со штрафами за курение - РИА Новости, 13.08.2022
Россиян предупредили о "подвохе" со штрафами за курение
Запрещенных для курения мест много, среди них и те, о которых многие не подозревали – например, подъезд, территория рядом с ним и даже балкон собственной... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T02:17
2022-08-13T02:17
общество
курение
россия
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Запрещенных для курения мест много, среди них и те, о которых многие не подозревали – например, подъезд, территория рядом с ним и даже балкон собственной квартиры. Оштрафовать нарушителей могут, если окружающие вовремя уведомят полицию. Об этом рассказал агентству “Прайм” юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Российское законодательство (ч. 1 ст. 12 Закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ) предусматривает наказание за курение табака в межквартирных лестничных площадках, лестницах, чердаках и в иных помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг. Запрет касается транспорта, в том числе, поездов дальнего следования, судов, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров. Нельзя курить в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг и торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах. Кроме того, на улице запрещено курить на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, метро.По словам Безделина, за курение в неположенном месте нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Любой гражданин, в соответствии с правом на благоприятную окружающую среду обитания (ст. 42 Конституции РФ, ст. 8 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии), может обратиться в полицию для привлечения курильщика к ответственности.
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общество, курение, россия
Общество, Курение, Россия
02:17 13.08.2022
 
Россиян предупредили о "подвохе" со штрафами за курение

Юрист Безделин предупредил о штрафе до 1,5 тысячи рублей за курение на собственном балконе

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНаклейка с надписью "Место, свободное от курения"
Наклейка с надписью Место, свободное от курения - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Наклейка с надписью "Место, свободное от курения". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Запрещенных для курения мест много, среди них и те, о которых многие не подозревали – например, подъезд, территория рядом с ним и даже балкон собственной квартиры. Оштрафовать нарушителей могут, если окружающие вовремя уведомят полицию. Об этом рассказал агентству “Прайм” юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
Российское законодательство (ч. 1 ст. 12 Закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ) предусматривает наказание за курение табака в межквартирных лестничных площадках, лестницах, чердаках и в иных помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг. Запрет касается транспорта, в том числе, поездов дальнего следования, судов, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров. Нельзя курить в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг и торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах. Кроме того, на улице запрещено курить на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, метро.
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По словам Безделина, за курение в неположенном месте нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Любой гражданин, в соответствии с правом на благоприятную окружающую среду обитания (ст. 42 Конституции РФ, ст. 8 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии), может обратиться в полицию для привлечения курильщика к ответственности.
 
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