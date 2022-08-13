https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809353381.html
В Москве за сутки госпитализировали 324 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 324 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 324 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 7147 случаев COVID, умерли 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:54
2022-08-13T11:54
2022-08-13T11:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 7147 случаев COVID, умерли 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7147, госпитализировано - 324 человека, выздоровело - 6113 человек, 23 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 899 750 случаев коронавируса, выздоровели 2 669 674 человека, умерли 44677 человек.
https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва, Здоровье - Общество
В Москве за сутки госпитализировали 324 человека с COVID-19
В Москве выявили 7147 новых случаев заражения коронавирусом