https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809352605.html

В России за сутки госпитализировали 2761 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2761 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2022

В России за сутки госпитализировали 2761 человека с COVID-19

Более 2,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, 16 874 человека выздоровели, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:48

2022-08-13T11:48

2022-08-13T11:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, 16 874 человека выздоровели, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 13 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение - в 37, ситуация не изменилась в шести регионах."Выявлено 28 694 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - также говорится в сообщении.В стране за сутки выздоровели 16 874 человека, или на 17,8% больше в сравнении с 12 августа.

https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809333864.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия