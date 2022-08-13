https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809352605.html
В России за сутки госпитализировали 2761 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2761 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2022
В России за сутки госпитализировали 2761 человека с COVID-19
Более 2,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, 16 874 человека выздоровели, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:48
2022-08-13T11:48
2022-08-13T11:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, 16 874 человека выздоровели, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 13 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение - в 37, ситуация не изменилась в шести регионах."Выявлено 28 694 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 60 человек", - также говорится в сообщении.В стране за сутки выздоровели 16 874 человека, или на 17,8% больше в сравнении с 12 августа.
https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809333864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Россия
В России за сутки госпитализировали 2761 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 28 694 новых случая заражения коронавирусом