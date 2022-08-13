https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809334542.html
В Роспотребнадзоре отметили сезонность заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре отметили сезонность заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2022
В Роспотребнадзоре отметили сезонность заболеваемости COVID-19
Сезонность прослеживается в волнах заболеваемости коронавирусом, основные пики приходятся на осень и зиму, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:10
2022-08-13T09:10
2022-08-13T09:10
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Сезонность прослеживается в волнах заболеваемости коронавирусом, основные пики приходятся на осень и зиму, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Сезонность в волнах заболеваемости коронавирусом прослеживается уже долгое время. Практически с конца 2020 года видно, что основные пики заболеваемости при очередных эпидемических подъемах приходятся именно на осенне-зимние месяцы", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что сегодняшний рост в большей степени связан со сменой циркулирующих вариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков, так как летом люди проводят больше времени на открытом воздухе, где риски инфицирования не столь высоки. При этом, в некоторых случаях повышенная мобильность, смена климата и часовых поясов все же могут приводить к ослаблению иммунитета и способствовать развитию инфекции, пояснила Пшеничная.
https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Общество, Коронавирус COVID-19, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре отметили сезонность заболеваемости COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: в заболеваемости COVID-19 прослеживается сезонность
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Сезонность прослеживается в волнах заболеваемости коронавирусом, основные пики приходятся на осень и зиму, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Сезонность в волнах заболеваемости коронавирусом прослеживается уже долгое время. Практически с конца 2020 года видно, что основные пики заболеваемости при очередных эпидемических подъемах приходятся именно на осенне-зимние месяцы", - сказала Пшеничная журналистам.
Она отметила, что сегодняшний рост в большей степени связан со сменой циркулирующих вариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков, так как летом люди проводят больше времени на открытом воздухе, где риски инфицирования не столь высоки. При этом, в некоторых случаях повышенная мобильность, смена климата и часовых поясов все же могут приводить к ослаблению иммунитета и способствовать развитию инфекции, пояснила Пшеничная.