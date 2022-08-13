https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809334542.html

В Роспотребнадзоре отметили сезонность заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре отметили сезонность заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2022

В Роспотребнадзоре отметили сезонность заболеваемости COVID-19

Сезонность прослеживается в волнах заболеваемости коронавирусом, основные пики приходятся на осень и зиму, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:10

2022-08-13T09:10

2022-08-13T09:10

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Сезонность прослеживается в волнах заболеваемости коронавирусом, основные пики приходятся на осень и зиму, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Сезонность в волнах заболеваемости коронавирусом прослеживается уже долгое время. Практически с конца 2020 года видно, что основные пики заболеваемости при очередных эпидемических подъемах приходятся именно на осенне-зимние месяцы", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что сегодняшний рост в большей степени связан со сменой циркулирующих вариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков, так как летом люди проводят больше времени на открытом воздухе, где риски инфицирования не столь высоки. При этом, в некоторых случаях повышенная мобильность, смена климата и часовых поясов все же могут приводить к ослаблению иммунитета и способствовать развитию инфекции, пояснила Пшеничная.

https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)