https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809333864.html

В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме

В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме - РИА Новости, 13.08.2022

В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме

Постковидный синдром встречается у одного из восьми взрослых, переболевших COVID-19, он продолжает регистрироваться у людей и сейчас, заявила заместитель... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:06

2022-08-13T09:06

2022-08-13T09:06

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Постковидный синдром встречается у одного из восьми взрослых, переболевших COVID-19, он продолжает регистрироваться у людей и сейчас, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Постковидный синдром продолжает регистрироваться у людей по всему миру. Считается, что он встречается у одного из восьми взрослых", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что наиболее распространенными симптомами являются повышенная утомляемость и сонливость. В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения, уточнила Пшеничная.По ее словам, постковидный синдром чаще встречается у лиц из групп риска, переносящих болезнь в более тяжелой форме, однако регистрируются случаи и у молодых людей, переболевших легко.

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Варвара Скокшина

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)