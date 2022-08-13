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В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме - РИА Новости, 13.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809333864.html
В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме
В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме - РИА Новости, 13.08.2022
В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме
Постковидный синдром встречается у одного из восьми взрослых, переболевших COVID-19, он продолжает регистрироваться у людей и сейчас, заявила заместитель... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:06
2022-08-13T09:06
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Постковидный синдром встречается у одного из восьми взрослых, переболевших COVID-19, он продолжает регистрироваться у людей и сейчас, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Постковидный синдром продолжает регистрироваться у людей по всему миру. Считается, что он встречается у одного из восьми взрослых", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что наиболее распространенными симптомами являются повышенная утомляемость и сонливость. В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения, уточнила Пшеничная.По ее словам, постковидный синдром чаще встречается у лиц из групп риска, переносящих болезнь в более тяжелой форме, однако регистрируются случаи и у молодых людей, переболевших легко.
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
09:06 13.08.2022
 
В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме

Эксперт Роспотребнадзора: постковидный синдром возникает у одного из восьми человек

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Постковидный синдром встречается у одного из восьми взрослых, переболевших COVID-19, он продолжает регистрироваться у людей и сейчас, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Постковидный синдром продолжает регистрироваться у людей по всему миру. Считается, что он встречается у одного из восьми взрослых", - сказала Пшеничная журналистам.
Она отметила, что наиболее распространенными симптомами являются повышенная утомляемость и сонливость. В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения, уточнила Пшеничная.
По ее словам, постковидный синдром чаще встречается у лиц из групп риска, переносящих болезнь в более тяжелой форме, однако регистрируются случаи и у молодых людей, переболевших легко.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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