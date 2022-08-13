Рейтинг@Mail.ru
США разместят в Европе 260 военных из-за спецоперации на Украине - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/kontingent-1809312042.html
США разместят в Европе 260 военных из-за спецоперации на Украине
США разместят в Европе 260 военных из-за спецоперации на Украине - РИА Новости, 13.08.2022
США разместят в Европе 260 военных из-за спецоперации на Украине
США в ответ на российскую спецоперацию на Украине намерены осенью временно разместить в Европе порядка 260 своих военных, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T00:29
2022-08-13T05:10
в мире
владимир путин
сша
украина
европа
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763321959_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_fc7f6a3b11d39af21971894f0a298b2b.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. США в ответ на российскую спецоперацию на Украине намерены осенью временно разместить в Европе порядка 260 своих военных, сообщила в пятницу пресс-служба американской армии.Штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл, как следует из заявления, будет развернут "в целях поддержки европейских союзников и союзников по НАТО".Таким образом, США на временной основе отправят в Европу контингент, насчитывающий порядка 260 военных. Точные сроки и страны, куда отправятся американские войска, не указаны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805315691.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/pentagon-1809292211.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763321959_71:115:2648:2048_1920x0_80_0_0_0772aca7ff6014749f093b73db7d95e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, сша, украина, европа, нато
В мире, Владимир Путин, США, Украина, Европа, НАТО
00:29 13.08.2022 (обновлено: 05:10 13.08.2022)
 
США разместят в Европе 260 военных из-за спецоперации на Украине

США разместят осень в Европе 260 военных в ответ на российскую спецоперацию на Украине

© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : Tech. Sgt. Erik Gudmundson
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. США в ответ на российскую спецоперацию на Украине намерены осенью временно разместить в Европе порядка 260 своих военных, сообщила в пятницу пресс-служба американской армии.
Штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл, как следует из заявления, будет развернут "в целях поддержки европейских союзников и союзников по НАТО".
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 13:33
Американские военные готовы увеличить присутствие в регионе Тайваня
Таким образом, США на временной основе отправят в Европу контингент, насчитывающий порядка 260 военных. Точные сроки и страны, куда отправятся американские войска, не указаны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Американские военные ведут стрельбу из гаубицы M777 во время учений - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 21:19В мире
В Пентагоне рассказали о психических расстройствах американских наемников
 
В миреВладимир ПутинСШАУкраинаЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала