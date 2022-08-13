https://ria.ru/20220813/kontingent-1809312042.html

США разместят в Европе 260 военных из-за спецоперации на Украине

США разместят в Европе 260 военных из-за спецоперации на Украине - РИА Новости, 13.08.2022

США разместят в Европе 260 военных из-за спецоперации на Украине

США в ответ на российскую спецоперацию на Украине намерены осенью временно разместить в Европе порядка 260 своих военных, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T00:29

2022-08-13T00:29

2022-08-13T05:10

в мире

владимир путин

сша

украина

европа

нато

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. США в ответ на российскую спецоперацию на Украине намерены осенью временно разместить в Европе порядка 260 своих военных, сообщила в пятницу пресс-служба американской армии.Штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл, как следует из заявления, будет развернут "в целях поддержки европейских союзников и союзников по НАТО".Таким образом, США на временной основе отправят в Европу контингент, насчитывающий порядка 260 военных. Точные сроки и страны, куда отправятся американские войска, не указаны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805315691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/pentagon-1809292211.html

сша

украина

европа

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, владимир путин, сша, украина, европа, нато