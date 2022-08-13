00:29 13.08.2022 (обновлено: 05:10 13.08.2022)
США разместят в Европе 260 военных из-за спецоперации на Украине
США разместят осень в Европе 260 военных в ответ на российскую спецоперацию на Украине
© Фото : Tech. Sgt. Erik GudmundsonАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. США в ответ на российскую спецоперацию на Украине намерены осенью временно разместить в Европе порядка 260 своих военных, сообщила в пятницу пресс-служба американской армии.
Штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл, как следует из заявления, будет развернут "в целях поддержки европейских союзников и союзников по НАТО".
Таким образом, США на временной основе отправят в Европу контингент, насчитывающий порядка 260 военных. Точные сроки и страны, куда отправятся американские войска, не указаны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.