В Центральном доме российской армии открылся конкурс "Армия культуры"
Международный конкурс "Армия культуры" открылся в Центральном доме российской армии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКурсанты суворовского военного училищаи представитель военно-патриотического общественного движения "Юнармия"
Курсанты суворовского военного училищаи представитель военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Открытие Международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры" состоялось в Центральном доме российской армии имени М. В. Фрунзе в рамках Армейских международных игр 2022 года, об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"В 2021 году конкурс "Армия культуры" стал самостоятельной творческой дисциплиной Армейских международных игр. Второй год конкурс проводится в статусе международного на трех площадках: в Центральном доме российской армии имени М. В. Фрунзе, Доме дружбы на полигоне Алабино и на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", - сказали в военном ведомстве.
Победители творческих состязаний будут определяться в пяти номинациях: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство", "Инструментальный жанр", "Выставочная деятельность" и "Приз зрительских симпатий", где лучший коллектив выберут зрители онлайн.
Как уточнили в Минобороны РФ, в этом году в конкурсе принимают участие более 130 участников из 17 команд, среди которых участники из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Конго, Мали, Монголии, Мьянмы, Руанды, Сирии и Судана. Девять команд принимают участие в конкурсе впервые.
Кроме того, в рамках конкурса для посетителей будет открыт Клуб болельщиков, где пройдут интерактивные развлекательные программы, конкурсы, викторины, мастер-классы, а также показы знаменитых военных кинокартин и отечественных мультипликационных фильмов.