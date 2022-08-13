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В Центральном доме российской армии открылся конкурс "Армия культуры" - РИА Новости, 13.08.2022
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В Центральном доме российской армии открылся конкурс "Армия культуры"
В Центральном доме российской армии открылся конкурс "Армия культуры" - РИА Новости, 13.08.2022
В Центральном доме российской армии открылся конкурс "Армия культуры"
Открытие Международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры" состоялось в Центральном доме российской армии имени М. В. Фрунзе в рамках Армейских... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T16:20
2022-08-13T16:20
россия
алабино
абхазия
патриот
армейские международные игры — 2022 (арми-2022)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Открытие Международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры" состоялось в Центральном доме российской армии имени М. В. Фрунзе в рамках Армейских международных игр 2022 года, об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."В 2021 году конкурс "Армия культуры" стал самостоятельной творческой дисциплиной Армейских международных игр. Второй год конкурс проводится в статусе международного на трех площадках: в Центральном доме российской армии имени М. В. Фрунзе, Доме дружбы на полигоне Алабино и на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", - сказали в военном ведомстве.Победители творческих состязаний будут определяться в пяти номинациях: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство", "Инструментальный жанр", "Выставочная деятельность" и "Приз зрительских симпатий", где лучший коллектив выберут зрители онлайн.Как уточнили в Минобороны РФ, в этом году в конкурсе принимают участие более 130 участников из 17 команд, среди которых участники из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Конго, Мали, Монголии, Мьянмы, Руанды, Сирии и Судана. Девять команд принимают участие в конкурсе впервые.Кроме того, в рамках конкурса для посетителей будет открыт Клуб болельщиков, где пройдут интерактивные развлекательные программы, конкурсы, викторины, мастер-классы, а также показы знаменитых военных кинокартин и отечественных мультипликационных фильмов.
https://ria.ru/20220813/armi-1809382855.html
https://ria.ru/20220813/armi-1809379805.html
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россия, алабино, абхазия, патриот, армейские международные игры — 2022 (арми-2022)
Россия, Алабино, Абхазия, Патриот, Армейские международные игры — 2022 (АрМИ-2022)
16:20 13.08.2022
 
В Центральном доме российской армии открылся конкурс "Армия культуры"

Международный конкурс "Армия культуры" открылся в Центральном доме российской армии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКурсанты суворовского военного училищаи представитель военно-патриотического общественного движения "Юнармия"
Курсанты суворовского военного училищаи представитель военно-патриотического общественного движения Юнармия - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Курсанты суворовского военного училищаи представитель военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Открытие Международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры" состоялось в Центральном доме российской армии имени М. В. Фрунзе в рамках Армейских международных игр 2022 года, об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"В 2021 году конкурс "Армия культуры" стал самостоятельной творческой дисциплиной Армейских международных игр. Второй год конкурс проводится в статусе международного на трех площадках: в Центральном доме российской армии имени М. В. Фрунзе, Доме дружбы на полигоне Алабино и на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", - сказали в военном ведомстве.
Флаги участников Международного форума АРМИЯ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 16:05
В Алабино откроют Дом дружбы в рамках "АрМИ-2022"
Победители творческих состязаний будут определяться в пяти номинациях: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство", "Инструментальный жанр", "Выставочная деятельность" и "Приз зрительских симпатий", где лучший коллектив выберут зрители онлайн.
Как уточнили в Минобороны РФ, в этом году в конкурсе принимают участие более 130 участников из 17 команд, среди которых участники из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Конго, Мали, Монголии, Мьянмы, Руанды, Сирии и Судана. Девять команд принимают участие в конкурсе впервые.
Кроме того, в рамках конкурса для посетителей будет открыт Клуб болельщиков, где пройдут интерактивные развлекательные программы, конкурсы, викторины, мастер-классы, а также показы знаменитых военных кинокартин и отечественных мультипликационных фильмов.
Акция Солдатская каша - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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РоссияАлабиноАбхазияПатриотАрмейские международные игры — 2022 (АрМИ-2022)
 
 
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