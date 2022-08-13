https://ria.ru/20220813/konkurs-1809385530.html

В Центральном доме российской армии открылся конкурс "Армия культуры"

В Центральном доме российской армии открылся конкурс "Армия культуры" - РИА Новости, 13.08.2022

В Центральном доме российской армии открылся конкурс "Армия культуры"

Открытие Международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры" состоялось в Центральном доме российской армии имени М. В. Фрунзе в рамках Армейских... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T16:20

2022-08-13T16:20

2022-08-13T16:20

россия

алабино

абхазия

патриот

армейские международные игры — 2022 (арми-2022)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Открытие Международного конкурса творческих коллективов "Армия культуры" состоялось в Центральном доме российской армии имени М. В. Фрунзе в рамках Армейских международных игр 2022 года, об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."В 2021 году конкурс "Армия культуры" стал самостоятельной творческой дисциплиной Армейских международных игр. Второй год конкурс проводится в статусе международного на трех площадках: в Центральном доме российской армии имени М. В. Фрунзе, Доме дружбы на полигоне Алабино и на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", - сказали в военном ведомстве.Победители творческих состязаний будут определяться в пяти номинациях: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство", "Инструментальный жанр", "Выставочная деятельность" и "Приз зрительских симпатий", где лучший коллектив выберут зрители онлайн.Как уточнили в Минобороны РФ, в этом году в конкурсе принимают участие более 130 участников из 17 команд, среди которых участники из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Конго, Мали, Монголии, Мьянмы, Руанды, Сирии и Судана. Девять команд принимают участие в конкурсе впервые.Кроме того, в рамках конкурса для посетителей будет открыт Клуб болельщиков, где пройдут интерактивные развлекательные программы, конкурсы, викторины, мастер-классы, а также показы знаменитых военных кинокартин и отечественных мультипликационных фильмов.

https://ria.ru/20220813/armi-1809382855.html

https://ria.ru/20220813/armi-1809379805.html

россия

алабино

абхазия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, алабино, абхазия, патриот, армейские международные игры — 2022 (арми-2022)