https://ria.ru/20220813/konkurs-1809325322.html

В Новосибирске стартовал международный конкурс лучших военных разведчиков

В Новосибирске стартовал международный конкурс лучших военных разведчиков - РИА Новости, 13.08.2022

В Новосибирске стартовал международный конкурс лучших военных разведчиков

Международный конкурс "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр-2022 открылся в Новосибирске, сообщили в пресс-центре Армейских... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T07:08

2022-08-13T07:08

2022-08-13T07:08

безопасность

россия

армения

белоруссия

армейские международные игры — 2022 (арми-2022)

новосибирск

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КЕМЕРОВО, 13 авг- РИА Новости. Международный конкурс "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр-2022 открылся в Новосибирске, сообщили в пресс-центре Армейских международных игр."Торжественное открытие конкурса "Отличники войсковой разведки", проходящего в рамках Армейских международных игр-2022, состоялось на строевом плацу Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В торжественной церемонии открытия приняли участие представители руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации, вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона, участники команд",- говорится в сообщении.Отмечается, что в конкурсе принимают участие сильнейшие команды из России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Зимбабве. Помимо основных шести команд принимают участие слушатели спецфака НВВКУ: Республики Камерун, Республики Таджикистан, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Королевства Эсватини, Республики Мали, Лаосской Демократической Республики. Они участвуют вне конкурса."Сегодня мы открываем конкурс, который на протяжении восьми лет является праздником мира и благородства, доверия и дружбы, для военных разведчиков-профессионалов разных стран – армейской элиты иностранных держав. Ежегодное проведение соревнований подобного уровня дает прекрасную возможность обмену профессиональным опытом, построению конструктивных взаимоотношений между военными ведомствами разных стран в сфере национальной безопасности и противодействия терроризму", - приводятся в сообщении слова главного судьи соревнований полковника Александра Усика.Международный этап конкурса "Отличники войсковой разведки" будет проходить с 13 по 27 августа на территории Новосибирского высшего военного командного училища – одного из ведущих военно-учебных заведений страны, которое в настоящее время готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других ведомств.Военным разведчикам в ходе конкурса предстоит преодолеть "тропу разведчика", форсировать водные преграды, совершать марш-броски, выполнять упражнения стрельб из различного вида стрелкового оружия, демонстрировать навыки вождения боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым.

https://ria.ru/20220812/kompleksy-1809104225.html

https://ria.ru/20220812/maket-1809064593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

безопасность, россия, армения, белоруссия, армейские международные игры — 2022 (арми-2022), новосибирск