https://ria.ru/20220813/kompensatsiya-1809351172.html
Власти Молдавии не будут компенсировать рост цен на энергоресурсы
Власти Молдавии не будут компенсировать рост цен на энергоресурсы - РИА Новости, 13.08.2022
Власти Молдавии не будут компенсировать рост цен на энергоресурсы
Правительство Молдавии не планирует вводить компенсации для компаний из-за роста стоимости энергоресурсов, но готово поддержать программы по снижению... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:38
2022-08-13T11:38
2022-08-13T12:36
в мире
молдавия
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 13 авг — РИА Новости. Правительство Молдавии не планирует вводить компенсации для компаний из-за роста стоимости энергоресурсов, но готово поддержать программы по снижению энергозатратности производства, заявил министр экономики страны Сергей Гайбу."Экономические агенты, использующие газ в производственном процессе, включают его в цену, нагрузка все равно ложится на граждан, поэтому программы помощи ориентированы на граждан. Основное направление для нас – поддержка граждан и, в частности, уязвимых категорий", — сказал он в эфире телеканала RliveTV.По словам чиновника, лучшим решением для фирм является поддержка программ модернизации и внедрение возобновляемых источников энергии.Он добавил, что при полном прекращении поставок газа в Молдавию риск того, что страна столкнется с нехваткой продукции, минимален. У крупных производителей есть альтернативные источники, в исключительных случаях нехватка молдавских продуктов может быть компенсирована импортной продукцией, утверждает министр."Бытовые потребители больше зависят от природного газа, чем экономические агенты. Потребление газа сосредоточено у ряда достаточно крупных производителей, у которых есть альтернативы. Будь то мазут, они уже покупают мазут. Либо уголь, но меньше. У них есть альтернативные источники энергии", — отметил Гайбу.Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в четверг утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 23,6%, до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Однако глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку, поэтому компания вынуждена попросить "Газпром" об отсрочке платежа за август, допуская, что тариф снова будет пересмотрен. Правительство заявило о готовности выделить компенсации в зимнее время года из-за роста тарифов.
https://ria.ru/20220812/moldaviya-1809162132.html
https://ria.ru/20220811/audit-1808772267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, молдовагаз, газпром
В мире, Молдавия, Молдовагаз, Газпром
11:38 13.08.2022 (обновлено: 12:36 13.08.2022)
Власти Молдавии не будут компенсировать рост цен на энергоресурсы
Власти Молдавии не будут компенсировать экономическим агентам рост цен на энергоресурсы
КИШИНЕВ, 13 авг — РИА Новости. Правительство Молдавии не планирует вводить компенсации для компаний из-за роста стоимости энергоресурсов, но готово поддержать программы по снижению энергозатратности производства, заявил министр экономики страны Сергей Гайбу.
"Экономические агенты, использующие газ в производственном процессе, включают его в цену, нагрузка все равно ложится на граждан, поэтому программы помощи ориентированы на граждан. Основное направление для нас – поддержка граждан и, в частности, уязвимых категорий", — сказал он в эфире телеканала RliveTV.
По словам чиновника, лучшим решением для фирм является поддержка программ модернизации и внедрение возобновляемых источников энергии.
Он добавил, что при полном прекращении поставок газа в Молдавию
риск того, что страна столкнется с нехваткой продукции, минимален. У крупных производителей есть альтернативные источники, в исключительных случаях нехватка молдавских продуктов может быть компенсирована импортной продукцией, утверждает министр.
"Бытовые потребители больше зависят от природного газа, чем экономические агенты. Потребление газа сосредоточено у ряда достаточно крупных производителей, у которых есть альтернативы. Будь то мазут, они уже покупают мазут. Либо уголь, но меньше. У них есть альтернативные источники энергии", — отметил Гайбу.
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в четверг утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз
", тариф для бытовых потребителей вырос на 23,6%, до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Однако глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку, поэтому компания вынуждена попросить "Газпром
" об отсрочке платежа за август, допуская, что тариф снова будет пересмотрен. Правительство заявило о готовности выделить компенсации в зимнее время года из-за роста тарифов.