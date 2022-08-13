https://ria.ru/20220813/kompensatsiya-1809351172.html

Власти Молдавии не будут компенсировать рост цен на энергоресурсы

Власти Молдавии не будут компенсировать рост цен на энергоресурсы - РИА Новости, 13.08.2022

Власти Молдавии не будут компенсировать рост цен на энергоресурсы

Правительство Молдавии не планирует вводить компенсации для компаний из-за роста стоимости энергоресурсов, но готово поддержать программы по снижению... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:38

2022-08-13T11:38

2022-08-13T12:36

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КИШИНЕВ, 13 авг — РИА Новости. Правительство Молдавии не планирует вводить компенсации для компаний из-за роста стоимости энергоресурсов, но готово поддержать программы по снижению энергозатратности производства, заявил министр экономики страны Сергей Гайбу."Экономические агенты, использующие газ в производственном процессе, включают его в цену, нагрузка все равно ложится на граждан, поэтому программы помощи ориентированы на граждан. Основное направление для нас – поддержка граждан и, в частности, уязвимых категорий", — сказал он в эфире телеканала RliveTV.По словам чиновника, лучшим решением для фирм является поддержка программ модернизации и внедрение возобновляемых источников энергии.Он добавил, что при полном прекращении поставок газа в Молдавию риск того, что страна столкнется с нехваткой продукции, минимален. У крупных производителей есть альтернативные источники, в исключительных случаях нехватка молдавских продуктов может быть компенсирована импортной продукцией, утверждает министр."Бытовые потребители больше зависят от природного газа, чем экономические агенты. Потребление газа сосредоточено у ряда достаточно крупных производителей, у которых есть альтернативы. Будь то мазут, они уже покупают мазут. Либо уголь, но меньше. У них есть альтернативные источники энергии", — отметил Гайбу.Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в четверг утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 23,6%, до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Однако глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку, поэтому компания вынуждена попросить "Газпром" об отсрочке платежа за август, допуская, что тариф снова будет пересмотрен. Правительство заявило о готовности выделить компенсации в зимнее время года из-за роста тарифов.

https://ria.ru/20220812/moldaviya-1809162132.html

https://ria.ru/20220811/audit-1808772267.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, молдовагаз, газпром