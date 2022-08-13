https://ria.ru/20220813/kitay-1809381046.html

В горах на юго-западе Китая паводок смыл туристов

В горах на юго-западе Китая паводок смыл туристов - РИА Новости, 13.08.2022

В горах на юго-западе Китая паводок смыл туристов

Паводок на одной из горных рек китайской юго-западной провинции Сычуань в субботу смыл несколько туристов, в результате погибли четыре человека, еще девять... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T15:53

2022-08-13T15:53

2022-08-13T15:53

в мире

китай

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ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. Паводок на одной из горных рек китайской юго-западной провинции Сычуань в субботу смыл несколько туристов, в результате погибли четыре человека, еще девять пострадали, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям уезда Пэнчжоу в пригороде города Чэнду."По состоянию на 19.30 по местному времени (14.30 мск) в результате паводка погибли четыре человека, три человека серьезно пострадали, еще шесть человек отделались легкими травмами. Все пострадавшие направлены в больницы для получения медицинской помощи", - говорится в заявлении управления в официальном аккаунте в соцсети Weibo.Сообщается, что в 14.37 по местному времени (9.37 мск) местное метеорологическое бюро выпустило предупреждение, что в населенном пункте Лунмэньшань уезда Пэнчжоу ожидаются кратковременные проливные дожди, после чего местные власти оперативно организовали патрули и группы добровольцев, чтобы предупредить туристов, отдыхающих в ландшафтном парке Лунцаогоу, о необходимости выйти из реки и эвакуироваться в безопасные места.Примерно через час поступили сообщения, что внезапный сильный паводок смыл несколько туристов, которые не успели эвакуироваться.На место происшествия оперативно выехали пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов для организации поисково-спасательной операции.Власти не сообщают, сколько точно человек могло унести потоком воды, поиски продолжаются.

https://ria.ru/20220713/navodnenie-1802181387.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай