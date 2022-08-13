https://ria.ru/20220813/kitay-1809381046.html
В горах на юго-западе Китая паводок смыл туристов
В горах на юго-западе Китая паводок смыл туристов - РИА Новости, 13.08.2022
В горах на юго-западе Китая паводок смыл туристов
Паводок на одной из горных рек китайской юго-западной провинции Сычуань в субботу смыл несколько туристов, в результате погибли четыре человека, еще девять... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T15:53
2022-08-13T15:53
2022-08-13T15:53
в мире
китай
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ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. Паводок на одной из горных рек китайской юго-западной провинции Сычуань в субботу смыл несколько туристов, в результате погибли четыре человека, еще девять пострадали, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям уезда Пэнчжоу в пригороде города Чэнду."По состоянию на 19.30 по местному времени (14.30 мск) в результате паводка погибли четыре человека, три человека серьезно пострадали, еще шесть человек отделались легкими травмами. Все пострадавшие направлены в больницы для получения медицинской помощи", - говорится в заявлении управления в официальном аккаунте в соцсети Weibo.Сообщается, что в 14.37 по местному времени (9.37 мск) местное метеорологическое бюро выпустило предупреждение, что в населенном пункте Лунмэньшань уезда Пэнчжоу ожидаются кратковременные проливные дожди, после чего местные власти оперативно организовали патрули и группы добровольцев, чтобы предупредить туристов, отдыхающих в ландшафтном парке Лунцаогоу, о необходимости выйти из реки и эвакуироваться в безопасные места.Примерно через час поступили сообщения, что внезапный сильный паводок смыл несколько туристов, которые не успели эвакуироваться.На место происшествия оперативно выехали пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов для организации поисково-спасательной операции.Власти не сообщают, сколько точно человек могло унести потоком воды, поиски продолжаются.
https://ria.ru/20220713/navodnenie-1802181387.html
https://ria.ru/20220809/dozhdi-1808196961.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай
В горах на юго-западе Китая паводок смыл туристов
В горах на юго-западе Китая паводок смыл туристов, четыре человека погибли
ПЕКИН, 13 авг - РИА Новости. Паводок на одной из горных рек китайской юго-западной провинции Сычуань в субботу смыл несколько туристов, в результате погибли четыре человека, еще девять пострадали, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям уезда Пэнчжоу в пригороде города Чэнду.
"По состоянию на 19.30 по местному времени (14.30 мск) в результате паводка погибли четыре человека, три человека серьезно пострадали, еще шесть человек отделались легкими травмами. Все пострадавшие направлены в больницы для получения медицинской помощи", - говорится в заявлении управления в официальном аккаунте в соцсети Weibo.
Сообщается, что в 14.37 по местному времени (9.37 мск) местное метеорологическое бюро выпустило предупреждение, что в населенном пункте Лунмэньшань уезда Пэнчжоу ожидаются кратковременные проливные дожди, после чего местные власти оперативно организовали патрули и группы добровольцев, чтобы предупредить туристов, отдыхающих в ландшафтном парке Лунцаогоу, о необходимости выйти из реки и эвакуироваться в безопасные места.
Примерно через час поступили сообщения, что внезапный сильный паводок смыл несколько туристов, которые не успели эвакуироваться.
На место происшествия оперативно выехали пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов для организации поисково-спасательной операции.
Власти не сообщают, сколько точно человек могло унести потоком воды, поиски продолжаются.