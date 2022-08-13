https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html

В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении варианта коронавируса "кентавр"

В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении варианта коронавируса "кентавр" - РИА Новости, 13.08.2022

В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении варианта коронавируса "кентавр"

Вариант коронавируса "Кентавр" выявляют в России в единичных случаях, нет убедительных доказательств его более высокой заразности, заявила заместитель директора РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:08

2022-08-13T09:08

2022-08-13T09:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "Кентавр" выявляют в России в единичных случаях, нет убедительных доказательств его более высокой заразности, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."В настоящее время нет убедительных доказательств более высокой трансмиссивности этого субварианта. В РФ субвариант BA.2.75 выделяется лишь в единичных случаях", - сказала Пшеничная журналистам.Она уточнила, что первых заболевших вариантом "Кентавр" выявили в России 19 июля, у всех болезнь протекала в легкой форме.Вариант "Кентавр" сейчас классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как вариант, вызывающий озабоченность, а ранее он рассматривался как вариант, представляющий интерес, отметила специалист."Это изменение было внесено в связи с увеличением числа случаев обнаружения в Индии и во всем мире, а также с мутационным профилем этого варианта. Такой профиль потенциально может быть связан с изменением антигенных свойств вируса", - пояснила Пшеничная.

https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество