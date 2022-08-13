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В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении варианта коронавируса "кентавр" - РИА Новости, 13.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html
В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении варианта коронавируса "кентавр"
В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении варианта коронавируса "кентавр" - РИА Новости, 13.08.2022
В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении варианта коронавируса "кентавр"
Вариант коронавируса "Кентавр" выявляют в России в единичных случаях, нет убедительных доказательств его более высокой заразности, заявила заместитель директора РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:08
2022-08-13T09:08
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "Кентавр" выявляют в России в единичных случаях, нет убедительных доказательств его более высокой заразности, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."В настоящее время нет убедительных доказательств более высокой трансмиссивности этого субварианта. В РФ субвариант BA.2.75 выделяется лишь в единичных случаях", - сказала Пшеничная журналистам.Она уточнила, что первых заболевших вариантом "Кентавр" выявили в России 19 июля, у всех болезнь протекала в легкой форме.Вариант "Кентавр" сейчас классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как вариант, вызывающий озабоченность, а ранее он рассматривался как вариант, представляющий интерес, отметила специалист."Это изменение было внесено в связи с увеличением числа случаев обнаружения в Индии и во всем мире, а также с мутационным профилем этого варианта. Такой профиль потенциально может быть связан с изменением антигенных свойств вируса", - пояснила Пшеничная.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Здоровье - Общество
09:08 13.08.2022
 
В Роспотребнадзоре рассказали о выявлении варианта коронавируса "кентавр"

Эксперт Пшеничная: вариант коронавируса "кентавр" выявляют в России в единичных случаях

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "Кентавр" выявляют в России в единичных случаях, нет убедительных доказательств его более высокой заразности, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В настоящее время нет убедительных доказательств более высокой трансмиссивности этого субварианта. В РФ субвариант BA.2.75 выделяется лишь в единичных случаях", - сказала Пшеничная журналистам.
Она уточнила, что первых заболевших вариантом "Кентавр" выявили в России 19 июля, у всех болезнь протекала в легкой форме.
Вариант "Кентавр" сейчас классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как вариант, вызывающий озабоченность, а ранее он рассматривался как вариант, представляющий интерес, отметила специалист.
"Это изменение было внесено в связи с увеличением числа случаев обнаружения в Индии и во всем мире, а также с мутационным профилем этого варианта. Такой профиль потенциально может быть связан с изменением антигенных свойств вируса", - пояснила Пшеничная.
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