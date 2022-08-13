00:20 13.08.2022 (обновлено: 05:15 13.08.2022)
Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в Лисичанске
Глава Чечни Кадыров сообщил, что в Лисичанске налаживается мирная жизнь и стало спокойно
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в освобожденном Лисичанске.
"В некогда опасном, кишащем бандеровцами, нациками и шайтанами Лисичанске (ЛНР) повсеместно налаживается мирная жизнь. Здесь теперь спокойно. Люди возвращаются в родные дома, занимаются своими делами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что населению Лисичанска передан продовольственный груз из Чечни от Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Горожане получили продукты питания, сладости, предметы первой необходимости и медикаменты... Я сердечно благодарю дорогую Маму, Президента РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну, за регулярную помощь жителям Донбасса!" - написал глава Чечни.
Он подчеркнул, что жители Лисичанска признательны за свое освобождение.
"Они прекрасно знают, что там, где Россия, всегда мир и порядок", - заключил он.