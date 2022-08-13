https://ria.ru/20220813/kadyrov-1809311781.html

Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в Лисичанске

Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в Лисичанске - РИА Новости, 13.08.2022

Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в Лисичанске

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в освобожденном Лисичанске. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T00:20

2022-08-13T00:20

2022-08-13T05:15

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в освобожденном Лисичанске.Он добавил, что населению Лисичанска передан продовольственный груз из Чечни от Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова."Горожане получили продукты питания, сладости, предметы первой необходимости и медикаменты... Я сердечно благодарю дорогую Маму, Президента РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну, за регулярную помощь жителям Донбасса!" - написал глава Чечни.Он подчеркнул, что жители Лисичанска признательны за свое освобождение."Они прекрасно знают, что там, где Россия, всегда мир и порядок", - заключил он.

лисичанск

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, лисичанск, россия, донбасс, лнр, рамзан кадыров