Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в Лисичанске - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/kadyrov-1809311781.html
Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в Лисичанске
Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в Лисичанске - РИА Новости, 13.08.2022
Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в освобожденном Лисичанске. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T00:20
2022-08-13T05:15
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
россия
донбасс
лнр
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в освобожденном Лисичанске.Он добавил, что населению Лисичанска передан продовольственный груз из Чечни от Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова."Горожане получили продукты питания, сладости, предметы первой необходимости и медикаменты... Я сердечно благодарю дорогую Маму, Президента РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну, за регулярную помощь жителям Донбасса!" - написал глава Чечни.Он подчеркнул, что жители Лисичанска признательны за свое освобождение."Они прекрасно знают, что там, где Россия, всегда мир и порядок", - заключил он.
лисичанск
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лисичанск, россия, донбасс, лнр, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Россия, Донбасс, ЛНР, Рамзан Кадыров
00:20 13.08.2022 (обновлено: 05:15 13.08.2022)
 
Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в Лисичанске

Глава Чечни Кадыров сообщил, что в Лисичанске налаживается мирная жизнь и стало спокойно

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как налаживается мирная жизнь в освобожденном Лисичанске.

"В некогда опасном, кишащем бандеровцами, нациками и шайтанами Лисичанске (ЛНР) повсеместно налаживается мирная жизнь. Здесь теперь спокойно. Люди возвращаются в родные дома, занимаются своими делами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что населению Лисичанска передан продовольственный груз из Чечни от Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Горожане получили продукты питания, сладости, предметы первой необходимости и медикаменты... Я сердечно благодарю дорогую Маму, Президента РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну, за регулярную помощь жителям Донбасса!" - написал глава Чечни.
Он подчеркнул, что жители Лисичанска признательны за свое освобождение.
"Они прекрасно знают, что там, где Россия, всегда мир и порядок", - заключил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскРоссияДонбассЛНРРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала