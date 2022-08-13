https://ria.ru/20220813/kabul-1809368008.html

При разгоне талибами демонстрации женщин в Кабуле пострадали журналисты

При разгоне талибами демонстрации женщин в Кабуле пострадали журналисты - РИА Новости, 13.08.2022

При разгоне талибами демонстрации женщин в Кабуле пострадали журналисты

Два журналиста пострадали в результате стрельбы талибами (движение "Талибан"*) в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана, сообщили РИА... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:54

2022-08-13T13:54

2022-08-13T13:54

в мире

мохаммад хасан ахунд

кабул (город)

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талибан

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КАБУЛ, 13 авг - РИА Новости. Два журналиста пострадали в результате стрельбы талибами (движение "Талибан"*) в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана, сообщили РИА Новости местные жители.Ранее сообщалось, что талибы открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в Кабуле, есть несколько пострадавших.По словам очевидцев, один из журналистов работает в газете Afghan Times, другой – в Roidad News. Среди женщин-участниц протестов также есть раненые.Женщины вышли на демонстрацию в преддверии 15 августа - даты, когда талибы год назад вошли в Кабул. Они вышли с лозунгами в защиту свободы, права на образование и работу.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220813/afganistan-1809358246.html

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афганистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), афганистан, талибан, оон