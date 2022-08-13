При разгоне талибами демонстрации женщин в Кабуле пострадали журналисты
При разгоне талибами демонстрации женщин в Кабуле пострадали два журналиста
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики Талибана* в Кабуле. Архивное фото
КАБУЛ, 13 авг - РИА Новости. Два журналиста пострадали в результате стрельбы талибами (движение "Талибан"*) в воздух для разгона демонстрации женщин в столице Афганистана, сообщили РИА Новости местные жители.
Ранее сообщалось, что талибы открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в Кабуле, есть несколько пострадавших.
По словам очевидцев, один из журналистов работает в газете Afghan Times, другой – в Roidad News. Среди женщин-участниц протестов также есть раненые.
Женщины вышли на демонстрацию в преддверии 15 августа - даты, когда талибы год назад вошли в Кабул. Они вышли с лозунгами в защиту свободы, права на образование и работу.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.