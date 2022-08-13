https://ria.ru/20220813/istoschenie-1809338352.html

В США предсказали, как Запад расплатится за поддержку Зеленского

В США предсказали, как Запад расплатится за поддержку Зеленского - РИА Новости, 13.08.2022

В США предсказали, как Запад расплатится за поддержку Зеленского

Страны Запада, поддерживающие киевский режим, должны выработать новую стратегию поведения, иначе им грозит "истощение". Об этом в статье для журнала The... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:43

2022-08-13T09:43

2022-08-13T10:03

в мире

цены на нефть

владимир зеленский

олаф шольц

эммануэль макрон

германия

киев

украина

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Страны Запада, поддерживающие киевский режим, должны выработать новую стратегию поведения, иначе им грозит "истощение". Об этом в статье для журнала The National Interest заявил аналитик Джеральд Хайман.По его мнению, продолжающийся украинский кризис ставит перед Евросоюзом и Соединенными Штатами все больше вопросов о целесообразности поддержки Владимира Зеленского. Автор статьи напомнил, что Республиканская партия выражает все меньше уверенности в необходимости тратить астрономические суммы на вооружение Киева. В то же время немецкие правые и левые партии показывают несогласие с курсом канцлера Германии Олафа Шольца, а французский лидер Эммануэль Макрон "выступает против "унижения" России, с которой сами география и история Европы требуют компромисса"."Зеленский ясно дал понять, что Украина будет требовать от партнеров пять миллиардов долларов в месяц, первоначальная оценка теперь удвоена на неопределенное будущее. Бессрочное их соблюдение маловероятно. По мере затягивания конфликта все больше европейцев и их политиков начнут сомневаться в таких инвестициях. Союзники Украины движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции. Им бросают вызов изменение климата, жара и пожары, засуха, социальные требования собственных граждан, кризисы в других частях мира, особенно в Африке, высокие налоги и политические проблемы дома", — пояснил Хайман.На подобном фоне постоянные требования Киева нарастить поставки оружия и финансового снабжения теряют всякий героический ореол.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html

германия

киев

украина

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, владимир зеленский, олаф шольц, эммануэль макрон, германия, киев, украина