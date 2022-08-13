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В США предсказали, как Запад расплатится за поддержку Зеленского - РИА Новости, 13.08.2022
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В США предсказали, как Запад расплатится за поддержку Зеленского
В США предсказали, как Запад расплатится за поддержку Зеленского - РИА Новости, 13.08.2022
В США предсказали, как Запад расплатится за поддержку Зеленского
Страны Запада, поддерживающие киевский режим, должны выработать новую стратегию поведения, иначе им грозит "истощение". Об этом в статье для журнала The... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:43
2022-08-13T10:03
в мире
цены на нефть
владимир зеленский
олаф шольц
эммануэль макрон
германия
киев
украина
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Страны Запада, поддерживающие киевский режим, должны выработать новую стратегию поведения, иначе им грозит "истощение". Об этом в статье для журнала The National Interest заявил аналитик Джеральд Хайман.По его мнению, продолжающийся украинский кризис ставит перед Евросоюзом и Соединенными Штатами все больше вопросов о целесообразности поддержки Владимира Зеленского. Автор статьи напомнил, что Республиканская партия выражает все меньше уверенности в необходимости тратить астрономические суммы на вооружение Киева. В то же время немецкие правые и левые партии показывают несогласие с курсом канцлера Германии Олафа Шольца, а французский лидер Эммануэль Макрон "выступает против "унижения" России, с которой сами география и история Европы требуют компромисса"."Зеленский ясно дал понять, что Украина будет требовать от партнеров пять миллиардов долларов в месяц, первоначальная оценка теперь удвоена на неопределенное будущее. Бессрочное их соблюдение маловероятно. По мере затягивания конфликта все больше европейцев и их политиков начнут сомневаться в таких инвестициях. Союзники Украины движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции. Им бросают вызов изменение климата, жара и пожары, засуха, социальные требования собственных граждан, кризисы в других частях мира, особенно в Африке, высокие налоги и политические проблемы дома", — пояснил Хайман.На подобном фоне постоянные требования Киева нарастить поставки оружия и финансового снабжения теряют всякий героический ореол.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html
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в мире, цены на нефть, владимир зеленский, олаф шольц, эммануэль макрон, германия, киев, украина
В мире, Цены на нефть, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Германия, Киев, Украина
09:43 13.08.2022 (обновлено: 10:03 13.08.2022)
 
В США предсказали, как Запад расплатится за поддержку Зеленского

Аналитик National Interest Хайман: помощь президенту Зеленскому грозит Западу истощением

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Страны Запада, поддерживающие киевский режим, должны выработать новую стратегию поведения, иначе им грозит "истощение". Об этом в статье для журнала The National Interest заявил аналитик Джеральд Хайман.
По его мнению, продолжающийся украинский кризис ставит перед Евросоюзом и Соединенными Штатами все больше вопросов о целесообразности поддержки Владимира Зеленского. Автор статьи напомнил, что Республиканская партия выражает все меньше уверенности в необходимости тратить астрономические суммы на вооружение Киева. В то же время немецкие правые и левые партии показывают несогласие с курсом канцлера Германии Олафа Шольца, а французский лидер Эммануэль Макрон "выступает против "унижения" России, с которой сами география и история Европы требуют компромисса".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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"Зеленский ясно дал понять, что Украина будет требовать от партнеров пять миллиардов долларов в месяц, первоначальная оценка теперь удвоена на неопределенное будущее. Бессрочное их соблюдение маловероятно. По мере затягивания конфликта все больше европейцев и их политиков начнут сомневаться в таких инвестициях. Союзники Украины движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции. Им бросают вызов изменение климата, жара и пожары, засуха, социальные требования собственных граждан, кризисы в других частях мира, особенно в Африке, высокие налоги и политические проблемы дома", — пояснил Хайман.
На подобном фоне постоянные требования Киева нарастить поставки оружия и финансового снабжения теряют всякий героический ореол.
"Настойчивость Зеленского, скорее всего, будет выглядеть все более бесконечной, самодовольной, критикующей, требовательной, настойчивой, жадной и ненасытной. Украина — не единственная проблема Запада, даже не самая главная", — подытожил обозреватель.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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В миреЦены на нефтьВладимир ЗеленскийОлаф ШольцЭммануэль МакронГерманияКиевУкраина
 
 
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