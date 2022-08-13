https://ria.ru/20220813/ispaniya-1809352132.html

Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40

Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40 - РИА Новости, 13.08.2022

Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40

Число пострадавших в результате обрушения сцены и нескольких конструкций на фестивале Medusa в муниципалитете Кульера в испанском автономном сообществе Валенсия РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T11:44

2022-08-13T11:44

2022-08-13T11:53

в мире

испания

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения сцены и нескольких конструкций на фестивале Medusa в муниципалитете Кульера в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 40, сообщает местное агентство Efe.Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых в результате частичного обрушения сцены из-за сильного ветра."Число пострадавших на фестивале Medusa в Кульере, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40. Несколько конструкций обрушились из-за сильного ветра", - передает агентство на своей странице в Twitter.

https://ria.ru/20220725/ospa-1804715342.html

испания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания