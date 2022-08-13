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Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40 - РИА Новости, 13.08.2022
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Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40
Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40 - РИА Новости, 13.08.2022
Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40
Число пострадавших в результате обрушения сцены и нескольких конструкций на фестивале Medusa в муниципалитете Кульера в испанском автономном сообществе Валенсия РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:44
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в мире
испания
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения сцены и нескольких конструкций на фестивале Medusa в муниципалитете Кульера в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 40, сообщает местное агентство Efe.Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых в результате частичного обрушения сцены из-за сильного ветра."Число пострадавших на фестивале Medusa в Кульере, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40. Несколько конструкций обрушились из-за сильного ветра", - передает агентство на своей странице в Twitter.
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в мире, испания
В мире, Испания
11:44 13.08.2022 (обновлено: 11:53 13.08.2022)
 
Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40

СМИ: число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения сцены и нескольких конструкций на фестивале Medusa в муниципалитете Кульера в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 40, сообщает местное агентство Efe.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых в результате частичного обрушения сцены из-за сильного ветра.
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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"Число пострадавших на фестивале Medusa в Кульере, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40. Несколько конструкций обрушились из-за сильного ветра", - передает агентство на своей странице в Twitter.
 
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