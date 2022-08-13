https://ria.ru/20220813/ispaniya-1809352132.html
Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40
Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40 - РИА Новости, 13.08.2022
Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40
Число пострадавших в результате обрушения сцены и нескольких конструкций на фестивале Medusa в муниципалитете Кульера в испанском автономном сообществе Валенсия РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T11:44
2022-08-13T11:44
2022-08-13T11:53
в мире
испания
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения сцены и нескольких конструкций на фестивале Medusa в муниципалитете Кульера в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 40, сообщает местное агентство Efe.Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых в результате частичного обрушения сцены из-за сильного ветра."Число пострадавших на фестивале Medusa в Кульере, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40. Несколько конструкций обрушились из-за сильного ветра", - передает агентство на своей странице в Twitter.
https://ria.ru/20220725/ospa-1804715342.html
испания
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания
11:44 13.08.2022 (обновлено: 11:53 13.08.2022)
Число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40
СМИ: число пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40