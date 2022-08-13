Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР ради ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/iran-1809318582.html
СМИ: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР ради ядерной сделки с Ираном
СМИ: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР ради ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 13.08.2022
СМИ: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР ради ядерной сделки с Ираном
Евросоюз предлагает снизить санкционное давление на членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для восстановления ядерной сделки с Ираном, сообщает... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T02:13
2022-08-13T02:13
в мире
жозеп боррель
джо байден
дональд трамп
сша
иран
евросоюз
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150743/42/1507434210_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_b138cac0f99ab7b587801b3044172fdb.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Евросоюз предлагает снизить санкционное давление на членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для восстановления ядерной сделки с Ираном, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на выдержки из проекта документа, детали которого были окончательно согласованы в понедельник в Вене.Как пишет издание, предложение ЕС, выдвинутое при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в тесной координации с американскими чиновниками, не отменит само по себе санкции против КСИР, но серьезно ограничит их эффективность.Издание отмечает, что один из дипломатов заявил, что такая формулировка предполагает, что подразделения КСИР могут пытаться уклоняться от санкций США, ведя свои дела через подставных лиц и подставные компании.Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил изданию, что США не будут менять стандарты, которые они будут использовать, чтобы решать, на кого накладывать санкции, однако он не стал комментировать текст, оказавшийся в распоряжении у издания.Как пишет издание, предложение ЕС также может открыть для Тегерана возможность быстро разрешить его противостояние с МАГАТЭ, которое следит за его ядерной программой, по поводу нераскрытых ядерных объектов, обнаруженных в 2019 году. Отмечается, что европейские страны предложили уступку, связав урегулирование расследований МАГАТЭ с восстановлением ядерного соглашения.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220811/sdelka-1808820136.html
https://ria.ru/20220808/soglashenie-1808174229.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150743/42/1507434210_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_7fbf6bb4636806d9efc84b2eaf660068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жозеп боррель, джо байден, дональд трамп, сша, иран, евросоюз, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), корпус стражей исламской революции
В мире, Жозеп Боррель, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Иран, Евросоюз, МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Корпус стражей исламской революции
02:13 13.08.2022
 
СМИ: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР ради ядерной сделки с Ираном

Politico: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР для восстановления ядерной сделки с Ираном

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Евросоюз предлагает снизить санкционное давление на членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для восстановления ядерной сделки с Ираном, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на выдержки из проекта документа, детали которого были окончательно согласованы в понедельник в Вене.
Как пишет издание, предложение ЕС, выдвинутое при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в тесной координации с американскими чиновниками, не отменит само по себе санкции против КСИР, но серьезно ограничит их эффективность.
"Неамериканские лица, ведущие дела с иранскими лицами, не включенными в (санкционный список США), не будут подвергаться санкциям только в результате участия этих иранских лиц в отдельных транзакциях с участием иранских лиц, включенных в санкционный список США (включая иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), его должностных лиц, дочерние компании или филиалы)", - говорится в тексте.
Издание отмечает, что один из дипломатов заявил, что такая формулировка предполагает, что подразделения КСИР могут пытаться уклоняться от санкций США, ведя свои дела через подставных лиц и подставные компании.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:46
Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД
Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил изданию, что США не будут менять стандарты, которые они будут использовать, чтобы решать, на кого накладывать санкции, однако он не стал комментировать текст, оказавшийся в распоряжении у издания.
Как пишет издание, предложение ЕС также может открыть для Тегерана возможность быстро разрешить его противостояние с МАГАТЭ, которое следит за его ядерной программой, по поводу нераскрытых ядерных объектов, обнаруженных в 2019 году. Отмечается, что европейские страны предложили уступку, связав урегулирование расследований МАГАТЭ с восстановлением ядерного соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
8 августа, 20:56
ЕС представил финальный текст соглашения по иранской ядерной сделке
 
В миреЖозеп БоррельДжо БайденДональд ТрампСШАИранЕвросоюзМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Корпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала