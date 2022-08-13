СМИ: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР ради ядерной сделки с Ираном
Politico: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР для восстановления ядерной сделки с Ираном
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР). Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Евросоюз предлагает снизить санкционное давление на членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для восстановления ядерной сделки с Ираном, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на выдержки из проекта документа, детали которого были окончательно согласованы в понедельник в Вене.
Как пишет издание, предложение ЕС, выдвинутое при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в тесной координации с американскими чиновниками, не отменит само по себе санкции против КСИР, но серьезно ограничит их эффективность.
"Неамериканские лица, ведущие дела с иранскими лицами, не включенными в (санкционный список США), не будут подвергаться санкциям только в результате участия этих иранских лиц в отдельных транзакциях с участием иранских лиц, включенных в санкционный список США (включая иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), его должностных лиц, дочерние компании или филиалы)", - говорится в тексте.
Издание отмечает, что один из дипломатов заявил, что такая формулировка предполагает, что подразделения КСИР могут пытаться уклоняться от санкций США, ведя свои дела через подставных лиц и подставные компании.
11 августа, 11:46Никаких "планов Б" по ядерной сделке быть не может, заявили в МИД
Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил изданию, что США не будут менять стандарты, которые они будут использовать, чтобы решать, на кого накладывать санкции, однако он не стал комментировать текст, оказавшийся в распоряжении у издания.
Как пишет издание, предложение ЕС также может открыть для Тегерана возможность быстро разрешить его противостояние с МАГАТЭ, которое следит за его ядерной программой, по поводу нераскрытых ядерных объектов, обнаруженных в 2019 году. Отмечается, что европейские страны предложили уступку, связав урегулирование расследований МАГАТЭ с восстановлением ядерного соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.