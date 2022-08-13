https://ria.ru/20220813/iran-1809318582.html

СМИ: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР ради ядерной сделки с Ираном

СМИ: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР ради ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 13.08.2022

СМИ: ЕС хочет ослабить санкции против КСИР ради ядерной сделки с Ираном

Евросоюз предлагает снизить санкционное давление на членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для восстановления ядерной сделки с Ираном, сообщает... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T02:13

2022-08-13T02:13

2022-08-13T02:13

в мире

жозеп боррель

джо байден

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сша

иран

евросоюз

магатэ

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Евросоюз предлагает снизить санкционное давление на членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для восстановления ядерной сделки с Ираном, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на выдержки из проекта документа, детали которого были окончательно согласованы в понедельник в Вене.Как пишет издание, предложение ЕС, выдвинутое при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в тесной координации с американскими чиновниками, не отменит само по себе санкции против КСИР, но серьезно ограничит их эффективность.Издание отмечает, что один из дипломатов заявил, что такая формулировка предполагает, что подразделения КСИР могут пытаться уклоняться от санкций США, ведя свои дела через подставных лиц и подставные компании.Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил изданию, что США не будут менять стандарты, которые они будут использовать, чтобы решать, на кого накладывать санкции, однако он не стал комментировать текст, оказавшийся в распоряжении у издания.Как пишет издание, предложение ЕС также может открыть для Тегерана возможность быстро разрешить его противостояние с МАГАТЭ, которое следит за его ядерной программой, по поводу нераскрытых ядерных объектов, обнаруженных в 2019 году. Отмечается, что европейские страны предложили уступку, связав урегулирование расследований МАГАТЭ с восстановлением ядерного соглашения.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220811/sdelka-1808820136.html

https://ria.ru/20220808/soglashenie-1808174229.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, жозеп боррель, джо байден, дональд трамп, сша, иран, евросоюз, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), корпус стражей исламской революции