https://ria.ru/20220813/inflyatsiya-1809312814.html

Конгресс США разрешил бороться с инфляцией путем вливания $430 миллиардов

Конгресс США разрешил бороться с инфляцией путем вливания $430 миллиардов - РИА Новости, 13.08.2022

Конгресс США разрешил бороться с инфляцией путем вливания $430 миллиардов

Палата представителей конгресса США в пятницу одобрила пакет инициатив, направленных на снижение инфляции в стране и подразумевающих выделение средств на сумму... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T00:50

2022-08-13T00:50

2022-08-13T00:50

джо байден

сша

в мире

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Палата представителей конгресса США в пятницу одобрила пакет инициатив, направленных на снижение инфляции в стране и подразумевающих выделение средств на сумму порядка 430 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.В конце минувшей недели данные инициативы одобрил сенат – верхняя палата американского конгресса. Палата представителей прервала летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету. Президент США Джо Байден ранее заявил, что подпишет документ, если обе палаты конгресса проголосуют за его поддержку. Теперь документ отправится ему на подпись.Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", насчитывает более 700 страниц и предполагает выделение инвестиций на экологию, социальную среду и реформу налоговой системы США.Вошедшая в документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20220728/inflyatsiya-1805719735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

джо байден, сша, в мире, конгресс сша