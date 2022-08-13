https://ria.ru/20220813/inflyatsiya-1809312814.html
Конгресс США разрешил бороться с инфляцией путем вливания $430 миллиардов
Конгресс США разрешил бороться с инфляцией путем вливания $430 миллиардов - РИА Новости, 13.08.2022
Конгресс США разрешил бороться с инфляцией путем вливания $430 миллиардов
Палата представителей конгресса США в пятницу одобрила пакет инициатив, направленных на снижение инфляции в стране и подразумевающих выделение средств на сумму... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T00:50
2022-08-13T00:50
2022-08-13T00:50
джо байден
сша
в мире
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212160_0:4:3071:1731_1920x0_80_0_0_abb489f53cb280147354acc16f0667c7.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Палата представителей конгресса США в пятницу одобрила пакет инициатив, направленных на снижение инфляции в стране и подразумевающих выделение средств на сумму порядка 430 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.В конце минувшей недели данные инициативы одобрил сенат – верхняя палата американского конгресса. Палата представителей прервала летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету. Президент США Джо Байден ранее заявил, что подпишет документ, если обе палаты конгресса проголосуют за его поддержку. Теперь документ отправится ему на подпись.Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", насчитывает более 700 страниц и предполагает выделение инвестиций на экологию, социальную среду и реформу налоговой системы США.Вошедшая в документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20220728/inflyatsiya-1805719735.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da11b620259663f550faae6845b795cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире, конгресс сша
Джо Байден, США, В мире, Конгресс США
Конгресс США разрешил бороться с инфляцией путем вливания $430 миллиардов
Конгресс США одобрил пакет инициатив по снижению инфляции стоимостью $430 миллиардов
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Палата представителей конгресса США в пятницу одобрила пакет инициатив, направленных на снижение инфляции в стране и подразумевающих выделение средств на сумму порядка 430 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
В конце минувшей недели данные инициативы одобрил сенат – верхняя палата американского конгресса. Палата представителей прервала летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету. Президент США Джо Байден
ранее заявил, что подпишет документ, если обе палаты конгресса проголосуют за его поддержку. Теперь документ отправится ему на подпись.
Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", насчитывает более 700 страниц и предполагает выделение инвестиций на экологию, социальную среду и реформу налоговой системы США.
Вошедшая в документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.