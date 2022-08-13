https://ria.ru/20220813/infektsii-1809323706.html

Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями - РИА Новости, 13.08.2022

Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Медики в настоящее время опасаются не столько роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сколько возможного сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом,... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T06:18

2022-08-13T06:18

2022-08-13T06:18

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

елена малинникова

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Медики в настоящее время опасаются не столько роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сколько возможного сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.Она отметила, что основным способом профилактики таких заболеваний является вакцинация. Бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции дает очень хорошие результаты, она позволяет легче переносить болезнь и даже не заболевать, пояснила специалист.По ее словам, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозировался еще в мае. Сегодня новый коронавирус мутирует фактически ежедневно, но при этом пациенты в основном болеют легко, уточнила Малинникова.

https://ria.ru/20220813/vaktsina-1809323334.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, елена малинникова