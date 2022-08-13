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Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями - РИА Новости, 13.08.2022
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Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями
Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями - РИА Новости, 13.08.2022
Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями
Медики в настоящее время опасаются не столько роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сколько возможного сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом,... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T06:18
2022-08-13T06:18
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
елена малинникова
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Медики в настоящее время опасаются не столько роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сколько возможного сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.Она отметила, что основным способом профилактики таких заболеваний является вакцинация. Бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции дает очень хорошие результаты, она позволяет легче переносить болезнь и даже не заболевать, пояснила специалист.По ее словам, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозировался еще в мае. Сегодня новый коронавирус мутирует фактически ежедневно, но при этом пациенты в основном болеют легко, уточнила Малинникова.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, елена малинникова
Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Елена Малинникова
06:18 13.08.2022
 
Россиян предупредили об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Вирусолог Малинникова предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске
Молодой человек в защитной маске - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Медики в настоящее время опасаются не столько роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сколько возможного сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом, заявила РИА Новости заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
"Сегодня важно для здравоохранения не то, что растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, а то, что могут быть микст-инфекции – сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции", - сказала Малинникова.
Она отметила, что основным способом профилактики таких заболеваний является вакцинация. Бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции дает очень хорошие результаты, она позволяет легче переносить болезнь и даже не заболевать, пояснила специалист.
По ее словам, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозировался еще в мае. Сегодня новый коронавирус мутирует фактически ежедневно, но при этом пациенты в основном болеют легко, уточнила Малинникова.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Елена Малинникова
 
 
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