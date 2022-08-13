https://ria.ru/20220813/indoneziya-1809188235.html

Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо

Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо - РИА Новости, 13.08.2022

Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо

Власти Индонезии решили повременить с многократным увеличением стоимости входного билета в нацпарк Комодо, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T03:58

2022-08-13T03:58

2022-08-13T03:58

туризм

туризм

новости - туризм

индонезия

россия

юнеско

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102039/93/1020399370_0:50:2000:1175_1920x0_80_0_0_4473edb43dd212f7aa27acfd448cf021.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Власти Индонезии решили повременить с многократным увеличением стоимости входного билета в нацпарк Комодо, сообщает АТОР.Повышение цены с десяти до 255 долларов, намеченное на осень, отложат до 2023 года, заявил министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно.Предполагается, что эта мера позволит сократить число посетителей острова Комодо, являющегося частью одноименного заповедника (туда входят еще острова Падар и Ринча). Он находится под защитой ЮНЕСКО, поскольку на его территории обитают комодские вараны — одних из немногих существ, появившихся более миллиона лет назад и живущих по сей день.Рост стоимости билетов и ожидаемое снижение численности туристов должны были помочь восстановить экосистему нацпарка.Эксперты ассоциации отмечают, что повышение цены, скорее всего, не станет препятствием для путешественников: туда едут те, кто стремится именно в это место и желает увидеть потомков динозавров.Прямых рейсов из России в Индонезию пока нет. Туроператоры рассчитывают на решение этого вопроса к зимнему сезону. Путевку на двоих с перелетом и проживанием 12 ночей в отеле категории три звезды сейчас можно приобрести за 240 тысяч рублей.

https://ria.ru/20181014/1530216713.html

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, индонезия, россия, юнеско, экология