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Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо - РИА Новости, 13.08.2022
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Туризм
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Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо
Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо - РИА Новости, 13.08.2022
Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо
Власти Индонезии решили повременить с многократным увеличением стоимости входного билета в нацпарк Комодо, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T03:58
2022-08-13T03:58
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Власти Индонезии решили повременить с многократным увеличением стоимости входного билета в нацпарк Комодо, сообщает АТОР.Повышение цены с десяти до 255 долларов, намеченное на осень, отложат до 2023 года, заявил министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно.Предполагается, что эта мера позволит сократить число посетителей острова Комодо, являющегося частью одноименного заповедника (туда входят еще острова Падар и Ринча). Он находится под защитой ЮНЕСКО, поскольку на его территории обитают комодские вараны — одних из немногих существ, появившихся более миллиона лет назад и живущих по сей день.Рост стоимости билетов и ожидаемое снижение численности туристов должны были помочь восстановить экосистему нацпарка.Эксперты ассоциации отмечают, что повышение цены, скорее всего, не станет препятствием для путешественников: туда едут те, кто стремится именно в это место и желает увидеть потомков динозавров.Прямых рейсов из России в Индонезию пока нет. Туроператоры рассчитывают на решение этого вопроса к зимнему сезону. Путевку на двоих с перелетом и проживанием 12 ночей в отеле категории три звезды сейчас можно приобрести за 240 тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, индонезия, россия, юнеско, экология
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Россия, ЮНЕСКО, Экология
03:58 13.08.2022
 
Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо

АТОР: в Индонезии повышение платы за визит к комодским варанам отложено на 2023 год

© AP Photo / Dita AlangkaraЛодки возле берега острова Комодо
Лодки возле берега острова Комодо - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Власти Индонезии решили повременить с многократным увеличением стоимости входного билета в нацпарк Комодо, сообщает АТОР.
Повышение цены с десяти до 255 долларов, намеченное на осень, отложат до 2023 года, заявил министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно.
Предполагается, что эта мера позволит сократить число посетителей острова Комодо, являющегося частью одноименного заповедника (туда входят еще острова Падар и Ринча). Он находится под защитой ЮНЕСКО, поскольку на его территории обитают комодские вараны — одних из немногих существ, появившихся более миллиона лет назад и живущих по сей день.
Рост стоимости билетов и ожидаемое снижение численности туристов должны были помочь восстановить экосистему нацпарка.
Эксперты ассоциации отмечают, что повышение цены, скорее всего, не станет препятствием для путешественников: туда едут те, кто стремится именно в это место и желает увидеть потомков динозавров.
Прямых рейсов из России в Индонезию пока нет. Туроператоры рассчитывают на решение этого вопроса к зимнему сезону. Путевку на двоих с перелетом и проживанием 12 ночей в отеле категории три звезды сейчас можно приобрести за 240 тысяч рублей.
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