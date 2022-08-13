https://ria.ru/20220813/indoneziya-1809188235.html
Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо
Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо - РИА Новости, 13.08.2022
Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо
Власти Индонезии решили повременить с многократным увеличением стоимости входного билета в нацпарк Комодо, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T03:58
2022-08-13T03:58
2022-08-13T03:58
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Власти Индонезии решили повременить с многократным увеличением стоимости входного билета в нацпарк Комодо, сообщает АТОР.Повышение цены с десяти до 255 долларов, намеченное на осень, отложат до 2023 года, заявил министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно.Предполагается, что эта мера позволит сократить число посетителей острова Комодо, являющегося частью одноименного заповедника (туда входят еще острова Падар и Ринча). Он находится под защитой ЮНЕСКО, поскольку на его территории обитают комодские вараны — одних из немногих существ, появившихся более миллиона лет назад и живущих по сей день.Рост стоимости билетов и ожидаемое снижение численности туристов должны были помочь восстановить экосистему нацпарка.Эксперты ассоциации отмечают, что повышение цены, скорее всего, не станет препятствием для путешественников: туда едут те, кто стремится именно в это место и желает увидеть потомков динозавров.Прямых рейсов из России в Индонезию пока нет. Туроператоры рассчитывают на решение этого вопроса к зимнему сезону. Путевку на двоих с перелетом и проживанием 12 ночей в отеле категории три звезды сейчас можно приобрести за 240 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, индонезия, россия, юнеско, экология
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Россия, ЮНЕСКО, Экология
Власти Индонезии пообещали пока не поднимать цены за вход в нацпарк Комодо
АТОР: в Индонезии повышение платы за визит к комодским варанам отложено на 2023 год
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Власти Индонезии решили повременить с многократным увеличением стоимости входного билета в нацпарк Комодо, сообщает
АТОР.
Повышение цены с десяти до 255 долларов, намеченное на осень, отложат до 2023 года, заявил министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно.
Предполагается, что эта мера позволит сократить число посетителей острова Комодо, являющегося частью одноименного заповедника (туда входят еще острова Падар и Ринча). Он находится под защитой ЮНЕСКО, поскольку на его территории обитают комодские вараны — одних из немногих существ, появившихся более миллиона лет назад и живущих по сей день.
Рост стоимости билетов и ожидаемое снижение численности туристов должны были помочь восстановить экосистему нацпарка.
Эксперты ассоциации отмечают, что повышение цены, скорее всего, не станет препятствием для путешественников: туда едут те, кто стремится именно в это место и желает увидеть потомков динозавров.
Прямых рейсов из России в Индонезию пока нет. Туроператоры рассчитывают на решение этого вопроса к зимнему сезону. Путевку на двоих с перелетом и проживанием 12 ночей в отеле категории три звезды сейчас можно приобрести за 240 тысяч рублей.