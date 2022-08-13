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Конгрессвумен инициировала импичмент главе минюста США за обыски у Трампа - РИА Новости, 13.08.2022
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Конгрессвумен инициировала импичмент главе минюста США за обыски у Трампа
Конгрессвумен инициировала импичмент главе минюста США за обыски у Трампа - РИА Новости, 13.08.2022
Конгрессвумен инициировала импичмент главе минюста США за обыски у Трампа
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что предложит вынести импичмент главе американского... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T01:06
2022-08-13T02:33
обыски
в мире
джо байден
роджер стоун
сша
флорида
федеральное бюро расследований сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что предложит вынести импичмент главе американского минюста Меррику Гарланду за обыски в имении экс-президента Дональда Трампа.По ее словам, глава минюста США, который по совместительству является генеральным прокурором, "злоупотребил своими полномочиями, дабы подвергнуть политическому преследованию оппонентов" действующего главы государства Джо Байдена."Цель подобных действий – не допустить, чтобы (бывший) президент Трамп когда-либо вновь вернулся в Овальный кабинет", - указала конгрессвумен.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. В пятницу днем США рассекретили ордер на обыск в имении Трампа.Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Сам Трамп ранее заявил, что необходимости в проведении агентами ФБР обысков в его имении во Флориде не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он утверждает, что был готов отдать их властям добровольно.
https://ria.ru/20220812/tramp-1809305018.html
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обыски, в мире, джо байден, роджер стоун, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп, марджори тейлор грин, конгресс сша
обыски, В мире, Джо Байден, Роджер Стоун, США, Флорида, Федеральное бюро расследований США, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США
01:06 13.08.2022 (обновлено: 02:33 13.08.2022)
 
Конгрессвумен инициировала импичмент главе минюста США за обыски у Трампа

Конгрессвумен Грин инициировала импичмент главе минюста США за обыски в имении Трампа

© AP Photo / Susan WalshЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что предложит вынести импичмент главе американского минюста Меррику Гарланду за обыски в имении экс-президента Дональда Трампа.
"Я вношу на рассмотрение инициативу об импичменте Меррику Гарланду. Мы не можем терпеть подобного здесь, в Америке, где наши великие институты попираются с той целью, чтобы одержать верх над чьими-либо политическими оппонентами. Это не то, ради чего они существуют, и такого никогда не должно происходить", - сказала Грин журналистам.
По ее словам, глава минюста США, который по совместительству является генеральным прокурором, "злоупотребил своими полномочиями, дабы подвергнуть политическому преследованию оппонентов" действующего главы государства Джо Байдена.
"Цель подобных действий – не допустить, чтобы (бывший) президент Трамп когда-либо вновь вернулся в Овальный кабинет", - указала конгрессвумен.
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Суд во Флориде рассекретил ордер на обыск в имении Трампа
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. В пятницу днем США рассекретили ордер на обыск в имении Трампа.
Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Сам Трамп ранее заявил, что необходимости в проведении агентами ФБР обысков в его имении во Флориде не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он утверждает, что был готов отдать их властям добровольно.
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