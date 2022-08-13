https://ria.ru/20220813/impichment-1809314342.html

Конгрессвумен инициировала импичмент главе минюста США за обыски у Трампа

Конгрессвумен инициировала импичмент главе минюста США за обыски у Трампа - РИА Новости, 13.08.2022

Конгрессвумен инициировала импичмент главе минюста США за обыски у Трампа

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что предложит вынести импичмент главе американского... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T01:06

2022-08-13T01:06

2022-08-13T02:33

обыски

в мире

джо байден

роджер стоун

сша

флорида

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что предложит вынести импичмент главе американского минюста Меррику Гарланду за обыски в имении экс-президента Дональда Трампа.По ее словам, глава минюста США, который по совместительству является генеральным прокурором, "злоупотребил своими полномочиями, дабы подвергнуть политическому преследованию оппонентов" действующего главы государства Джо Байдена."Цель подобных действий – не допустить, чтобы (бывший) президент Трамп когда-либо вновь вернулся в Овальный кабинет", - указала конгрессвумен.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. В пятницу днем США рассекретили ордер на обыск в имении Трампа.Как писала в пятницу газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Сам Трамп ранее заявил, что необходимости в проведении агентами ФБР обысков в его имении во Флориде не было. По словам экс-президента США, все изъятые федералами документы были рассекречены, более того, он утверждает, что был готов отдать их властям добровольно.

https://ria.ru/20220812/tramp-1809305018.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/tramp-1809301618.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

обыски, в мире, джо байден, роджер стоун, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп, марджори тейлор грин, конгресс сша