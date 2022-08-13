https://ria.ru/20220813/himars-1809363208.html
Российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
Российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки - РИА Новости, 13.08.2022
Российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:04
2022-08-13T13:04
2022-08-13T13:16
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херсонская область
новая каховка
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки сбиты в воздухе "четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области".
https://ria.ru/20220813/himars-1809362147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , новая каховка, николаевская область
В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Николаевская область
13:04 13.08.2022 (обновлено: 13:16 13.08.2022)
Российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
Минобороны: российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки за сутки