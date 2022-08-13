https://ria.ru/20220813/himars-1809363208.html

Российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки

Российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки - РИА Новости, 13.08.2022

Российская ПВО сбила четыре ракеты HIMARS в районе Новой Каховки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:04

2022-08-13T13:04

2022-08-13T13:16

в мире

херсонская область

новая каховка

николаевская область

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки сбиты в воздухе "четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области".

https://ria.ru/20220813/himars-1809362147.html

херсонская область

новая каховка

николаевская область

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , новая каховка, николаевская область