https://ria.ru/20220813/himars-1809362147.html

В районе Краматорска в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS

В районе Краматорска в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS - РИА Новости, 13.08.2022

В районе Краматорска в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS

Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS и склад c боеприпасами к ней в районе Краматорска (ДНР), сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:00

2022-08-13T13:00

2022-08-13T13:02

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS и склад c боеприпасами к ней в районе Краматорска (ДНР), сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе Доманёвки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины, отмечает МО РФ."Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах", - сообщается в сводке.

https://ria.ru/20220812/rakety-1809308935.html

краматорск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, краматорск, рсзо himars