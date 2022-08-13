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В районе Краматорска в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS - РИА Новости, 13.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/himars-1809362147.html
В районе Краматорска в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS
В районе Краматорска в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS - РИА Новости, 13.08.2022
В районе Краматорска в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS
Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS и склад c боеприпасами к ней в районе Краматорска (ДНР), сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T13:00
2022-08-13T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
днр
краматорск
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS и склад c боеприпасами к ней в районе Краматорска (ДНР), сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе Доманёвки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины, отмечает МО РФ."Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах", - сообщается в сводке.
https://ria.ru/20220812/rakety-1809308935.html
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в мире, днр, краматорск, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Краматорск, РСЗО HIMARS
13:00 13.08.2022 (обновлено: 13:02 13.08.2022)
 
В районе Краматорска в ДНР уничтожили пусковую установку HIMARS

Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки HIMARS в районе Краматорска в ДНР

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS и склад c боеприпасами к ней в районе Краматорска (ДНР), сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе Доманёвки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины, отмечает МО РФ.
"Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах", - сообщается в сводке.
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 23:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРКраматорскРСЗО HIMARS
 
 
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