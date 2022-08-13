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Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи
Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 13.08.2022
Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи
Россия отправила на Украину и в республики Донбасса почти 55 тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:46
2022-08-13T21:46
2022-08-13T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
луганская народная республика
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия отправила на Украину и в республики Донбасса почти 55 тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину доставлено 54 780,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1443 акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 450,1 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Луганская Народная Республика, Национальный центр управления обороной РФ, Михаил Мизинцев
Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи
Минобороны: Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи