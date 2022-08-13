https://ria.ru/20220813/gumpomosch-1809428843.html

Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи

Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 13.08.2022

Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи

Россия отправила на Украину и в республики Донбасса почти 55 тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T21:46

2022-08-13T21:46

2022-08-13T21:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

луганская народная республика

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия отправила на Украину и в республики Донбасса почти 55 тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину доставлено 54 780,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1443 акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 450,1 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донбасс

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев