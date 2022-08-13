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Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 13.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220813/gumpomosch-1809428843.html
Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи
Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 13.08.2022
Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи
Россия отправила на Украину и в республики Донбасса почти 55 тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:46
2022-08-13T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
луганская народная республика
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия отправила на Украину и в республики Донбасса почти 55 тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину доставлено 54 780,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1443 акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 450,1 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
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в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Луганская Народная Республика, Национальный центр управления обороной РФ, Михаил Мизинцев
21:46 13.08.2022
 
Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи

Минобороны: Россия поставила на Украину и в Донбасс почти 55 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина стоит в очереди к полевой кухне, организованной Минобороны РФ, в Мариуполе
Женщина стоит в очереди к полевой кухне, организованной Минобороны РФ, в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Женщина стоит в очереди к полевой кухне, организованной Минобороны РФ, в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия отправила на Украину и в республики Донбасса почти 55 тонн гуманитарной помощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В республики Донбасса и на Украину доставлено 54 780,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1443 акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 450,1 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаНациональный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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