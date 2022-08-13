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Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах - РИА Новости, 13.08.2022
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Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах
Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах - РИА Новости, 13.08.2022
Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах
Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах, необходимых для перехода на новый этап интеграции с союзом, говорится в сообщении европейской... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T21:04
2022-08-13T21:06
в мире
грузия
брюссель
украина
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах, необходимых для перехода на новый этап интеграции с союзом, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.Такой вывод содержится в специальном докладе, подготовленном к предстоящему 6 сентября заседанию Совета ассоциации ЕС-Грузия."Грузия продолжила идти по пути реформ в сложных условиях… Однако мы констатировали откат на таких ключевых направлениях, как верховенство закона, управление и права человека. В связи с тем, что Грузия собирается вступить в новую фазу отношений с ЕС, с учетом европейской перспективы, ей необходимо продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан", - отметил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, слова которого приводятся в докладе.Как уточнил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, после заявления ЕС о готовности предоставить Грузии статус кандидата, "мяч находится на половине поля Грузии". "Серьезная приверженность демократии, судебной реформе, укрепление верховенства права, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью будут иметь ключевое значение", - отметил европейский комиссар.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Кроме того, саммит заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
https://ria.ru/20220808/gruziya-1807962476.html
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в мире, грузия, брюссель, украина, евросоюз, жозеп боррель
В мире, Грузия, Брюссель, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель
21:04 13.08.2022 (обновлено: 21:06 13.08.2022)
 
Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах

Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах, необходимых для нового этапа интеграции

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БРЮССЕЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Евросоюз указал Грузии на недостатки в реформах, необходимых для перехода на новый этап интеграции с союзом, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.
Такой вывод содержится в специальном докладе, подготовленном к предстоящему 6 сентября заседанию Совета ассоциации ЕС-Грузия.
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"Грузия продолжила идти по пути реформ в сложных условиях… Однако мы констатировали откат на таких ключевых направлениях, как верховенство закона, управление и права человека. В связи с тем, что Грузия собирается вступить в новую фазу отношений с ЕС, с учетом европейской перспективы, ей необходимо продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан", - отметил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, слова которого приводятся в докладе.
Как уточнил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, после заявления ЕС о готовности предоставить Грузии статус кандидата, "мяч находится на половине поля Грузии". "Серьезная приверженность демократии, судебной реформе, укрепление верховенства права, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью будут иметь ключевое значение", - отметил европейский комиссар.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Кроме того, саммит заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
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