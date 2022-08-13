https://ria.ru/20220813/gorlovka-1809392067.html
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до шести
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до шести - РИА Новости, 13.08.2022
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до шести
Число пострадавших гражданских из-за обстрелов украинскими войсками Горловки увеличилось до шести, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:17
2022-08-13T17:17
2022-08-13T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших гражданских из-за обстрелов украинскими войсками Горловки увеличилось до шести, сообщает мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о четырех мирных жителях, получивших ранения в результате обстрела оптового рынка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220811/zaes-1809032404.html
горловка
украина
донецк (днр)
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в мире, горловка, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
17:17 13.08.2022 (обновлено: 17:24 13.08.2022)
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до шести
Мэр Горловки Приходько сообщил о шести пострадавших при обстрелах города со стороны ВСУ