https://ria.ru/20220813/gorlovka-1809339784.html
В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка
В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка - РИА Новости, 13.08.2022
В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка
Не менее трех мирных жителей ранены в Горловке в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:50
2022-08-13T09:50
2022-08-13T09:50
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Не менее трех мирных жителей ранены в Горловке в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка, сообщил мэр города Иван Приходько.Он уточнил, что под обстрел попал оптовый рынок по улице Горловской Дивизии, 2. По словам мэра, на место происшествия выехала скорая."На данный момент известно о трех раненых в результате обстрела", - написал Приходько в Telegram.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/nikotin-1809302360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка
В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка
В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка украинскими войсками