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В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка - РИА Новости, 13.08.2022
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В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка
В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка - РИА Новости, 13.08.2022
В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка
Не менее трех мирных жителей ранены в Горловке в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T09:50
2022-08-13T09:50
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Не менее трех мирных жителей ранены в Горловке в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка, сообщил мэр города Иван Приходько.Он уточнил, что под обстрел попал оптовый рынок по улице Горловской Дивизии, 2. По словам мэра, на место происшествия выехала скорая."На данный момент известно о трех раненых в результате обстрела", - написал Приходько в Telegram.
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в мире, горловка
В мире, Горловка
09:50 13.08.2022
 
В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка

В Горловке три человека пострадали при обстреле рынка украинскими войсками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Не менее трех мирных жителей ранены в Горловке в результате обстрела украинскими войсками оптового рынка, сообщил мэр города Иван Приходько.
Он уточнил, что под обстрел попал оптовый рынок по улице Горловской Дивизии, 2. По словам мэра, на место происшествия выехала скорая.
Дым на территории завода Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 22:29Сказано в эфире
ВСУ обстреляли химзавод в Горловке. Опять "виновата Россия"?
"На данный момент известно о трех раненых в результате обстрела", - написал Приходько в Telegram.
 
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