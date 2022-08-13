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В украинском городе Александрия демонтировали бюст Максима Горького - РИА Новости, 13.08.2022
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В украинском городе Александрия демонтировали бюст Максима Горького
В украинском городе Александрия демонтировали бюст Максима Горького - РИА Новости, 13.08.2022
В украинском городе Александрия демонтировали бюст Максима Горького
Бюст писателя Максима Горького демонтирован городе Александрия в Кировоградской области Украины, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T19:01
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украина
кировоградская область
максим горький
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Бюст писателя Максима Горького демонтирован городе Александрия в Кировоградской области Украины, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".Утверждается, что памятник будут хранить до дальнейшего решения городских властей.
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украина, кировоградская область, максим горький, в мире
Украина, Кировоградская область, Максим Горький, В мире
19:01 13.08.2022 (обновлено: 19:02 13.08.2022)
 
В украинском городе Александрия демонтировали бюст Максима Горького

В городе Александрия Кировоградской области Украины снесли бюст писателя Максима Горького

Скриншот видео демонтажа бюста Максима Горького в городе Александрия
Скриншот видео демонтажа бюста Максима Горького в городе Александрия
Скриншот видео демонтажа бюста Максима Горького в городе Александрия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Бюст писателя Максима Горького демонтирован городе Александрия в Кировоградской области Украины, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Бюст русского и советского писателя Максима Горького рядом с одной из школ снесли сегодня в Александрии - районном центре Кировоградской области Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
Утверждается, что памятник будут хранить до дальнейшего решения городских властей.
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УкраинаКировоградская областьМаксим ГорькийВ мире
 
 
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